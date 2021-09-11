Bolu Dağı'nda yağış ve sis etkili oluyor
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yağmur ve sis etkisini gösteriyor.
|11 Eylül 2021 10:50
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Bölgede Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık ve Seymenler mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Sis ve hafif yağış nedeniyle bölgedeki trafik akışında zaman zaman aksamalar yaşanıyor.
Güzergahlarda tedbir alan trafik ekipleri, sürücülerden takip mesafesini korumalarını istedi.
Meteoroloji yetkilileri, yağışın ve sisin bir süre daha devam edeceğini kaydetti.
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