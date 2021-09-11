Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'nın haberine göre: Milli Eğitim Bakanlığı, örgün eğitim 2020-2021 verilerini açıkladı. İstatistiklerde dikkati çeken nokta pandemiden en fazla anaokulu grubunun etkilenmesi oldu. Geçen yıl 5 yaşta yüzde 75 olan okullaşma, bu yıl yüzde 50'ye düştü. Geçen yıl 3-5 yaş grubunda yüzde 43.20 olan okullaşma yüzde 28.95'e, 4-5 yaş grubundaki okullaşma yüzde 54.36'dan yüzde 37.62'ye geriledi. Eğitimin en önemli ve çocukların okullaşmasını etkileyen bu evresinde umarım artık yüz yüze eğitim devam eder de okul öncesi okullaşma oranı geçtiğimiz yılları aşar. Bakanlığın son yayınladığı istatistikler şöyle: Türkiye'de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde 9 milyon 352 bin 605'i erkek, 8 milyon 733 bin 338'i kız olmak üzere toplam 18 milyon 85 bin 943 öğrenci örgün eğitim alıyor. Öğrencilerden 15 milyon 194 bin 574'i resmi, 1 milyon 310 bin 605'i özel okullarda ve 1 milyon 580 bin 764'ü ise açık öğretim kurumlarında okuyor. Resmi okullarda eğitim görenlerin 7 milyon 802 bin 825'i erkek, 7 milyon 391 bin 749'u kız öğrenciden oluşuyor. Özel okullarda ise 723 bin 749 erkek, 586 bin 856 kız öğrenci eğitim görüyor.

Korona en çok minikleri vurdu



AÇIK ÖĞRETİMDE 1.5 MİLYON ÖĞRENCİ

Açık öğretimde kayıtlı aktif öğrencilerin 826 bin 31'ini erkekler, 754 bin 733'ünü kızlar oluşturuyor. Örgün eğitimdeki öğrencilerin 1 milyon 225 bin 981'i okul öncesi eğitimde, 5 milyon 328 bin 391'i ilkokulda, 5 milyon 212 bin 969'ü ortaokulda ve 6 milyon 318 bin 602'si ortaöğretimde bulunuyor. Ortaöğretimdeki 6 milyon 318 bin 602 öğrencinin 3 milyon 920 bin 83'ü genel liselerde, 1 milyon 731 bin 556'sı mesleki ve teknik liselerde, 666 bin 963'ü de imam hatip liselerinde eğitim alıyor.

ÖZEL ÖĞRETİM ORANI YÜZDE 8'E YAKLAŞTI

Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin toplam örgün eğitim içindeki oranı yüzde 7.9 oldu. Bu oran; yüzde 15.8 olarak okul öncesi, yüzde 5.1 olarak ilkokul, yüzde 6.1 olarak ortaokul ve yüzde 11 olarak ortaöğretim düzeyinde oldu. İstatistiklerde 2020-2021 eğitim öğretim yılı okullaşma oranlarına da yer verildi. Düzeltilmiş net okullaşma oranları; 5 yaş için yüzde 58.53 olarak okul öncesinde, yüzde 96.12 olarak ilkokulda, yüzde 95.67 olarak ortaokulda ve yüzde 87.95 olarak ortaöğretimde yer aldı. Öğrencilerin bulundukları eğitim kademesine bakılmaksızın yaş grupları düzeyinde hesaplanan net okullaşma oranları; yüzde 28.95 olarak 3-5 yaş, yüzde 37.62 olarak 4-5 yaş, yüzde 58.53 olarak 5 yaş, yüzde 97.23 olarak 6-9 yaş, yüzde 98.55 olarak 10-13 yaş ve yüzde 90.76 olarak 14-17 yaş aralığında belirlendi.

ÖĞRETMENLERİN 700 BİNE YAKINI KADIN

* Örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı 2020-2021 eğitim öğretim yılında 1 milyon 112 bin 305 oldu. Öğretmenlerin 453 bin 529'u erkek, 658 bin 776'sı ise kadın. Bunların 950 bin 90'ı resmi okullarda, 162 bin 215'i özel okullarda. Okul öncesi eğitimde 52 bin 461, ilkokulda 306 bin 937, ortaokulda 370 bin 798, lisede 382 bin 109 öğretmen görev yapıyor.

67 BİN OKUL VAR

* Örgün eğitimde 53 bin 620'si resmi, 13 bin 501'i özel ve 4'ü açık öğretim okulu olmak üzere toplam 67 bin 125 okul bulunuyor.

* Bu okulların 10 bin 552'si okul öncesi eğitim, 24 bin 576'sı ilkokul, 19 bin 25'i ortaokul ve 12 bin 972'si de lise kademesinde yer alıyor.

* Resmi okullarda 593 bin 632, özel okullarda 138 bin 749 olmak üzere örgün eğitimde toplam 732 bin 381 derslik bulunuyor.

OKULLARA MESAFE UYARISI

Okulların açılmasıyla birlikte bu hafta göze çarpan bazı sorunlar eğitimciler ve velileri endişelendirdi. Okullarda her ne kadar mesafe ve maske kuralı olsa da yemekhanede, beden eğitimi dersinde, hatta teneffüslerde çocukların mesafeyi ayarlaması zor. Burada yine en büyük iş okul yöneticileri ve öğretmenlere düşüyor. Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan "COVID-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi.

Ve bu hafta tekrar bir hatırlatma yapılarak endişeleri ortadan kaldırmak için öğretmenlerden destek istendi. İşte bu hatırlatmalar şunlar:

* Okul bahçesinde ve çevresinde öğrencilerin, öğretmenlerin, diğer çalışanların kalabalık gruplar oluşturması önlenecek.

* Teneffüs saatleri, kalabalık oluşmaması için okulun fiziksel kapasitesi ve öğrenci mevcudu dikkate alınarak farklı zamanlara gelecek şekilde ayarlanacak.

* Okula giriş, çıkış ve teneffüslerde sosyal mesafenin korunması için gerekli düzenlemeler yapılacak. Okul bahçesinde öğrenciler arasında sosyal mesafe olmasına özen gösterilecek.

* Kapalı alanlarda farklı sınıf öğrencilerinin bir araya gelmesini en aza indirecek şekilde planlanma yapılacak. Okul giriş ve çıkış saatleri değiştirilemiyorsa ders başlangıç zamanları ve ders araları farklı sınıf öğrencilerinin bir araya gelmesini en aza indirecek şekilde planlanacak.

* Sınıf içerisinde öğrencilerin oturma düzeni yüzleri aynı yöne dönük olacak şekilde yapılandırılacak.

* Öğrenciler arasındaki mesafenin belirlenmesinde okuldaki derslik ve öğrenci sayısına dikkat edilerek okul yönetimi tarafından sosyal mesafeye uygun düzenleme yapılacak.