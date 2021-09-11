Savcı 'senin bu şikayetin şu kadar günde sonuçlanacak' belgesi verecek

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Fatih Çekirge, bugünkü yazısında; Abdülhamit Gül ile 'yargıda hede süre' konusundakı çalışmalar hakkında görüşmesinin detaylarını yazdı.

Çekirge'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

Bakan Gül şöyle anlatıyor: "Vatandaşın isteği şudur. Karar adil olsun ve makul sürede sonuçlansın. İşte savcılar, hakimler, avukatlar, uzmanlar oturduk buna kafa yorduk. Ve her konuya göre makul süreler belirlendi. Ve bu süreler sisteme işlendi. Eğer bir gecikme olursa sistem alarm verecek."

Vatandaşa davası için makul süre belgesi



ALARM VERİRSE NE YAPILACAK:

"Böyle bir alarm durumunda, o şikayete bakan savcıya ya da davaya bakan mahkemeye gidilecek. Gecikme neden kaynaklanıyor. İncelenecek... Tabii en önemlisi artık, bu süreler hakim ve savcıların terfilerinde rol oynayacak..."

MAKUL SÜRE NASIL HESAPLANDI:

Bakan Gül makul sürenin nasıl hesaplandığını ve uygulamanın nasıl işleyeceğini de şöyle açıkladı:

"Elbette dava konularına göre makul süre nedir diye, hakimler, savcılar, akademisyenler, uzmanlar oturdular ve günlerce yüzlerce başlık altında çalıştılar. Örneğin, yaralamayla ilgili bir soruşturmanın makul süresi nedir? 50 ya da 80 gün diyelim. Bu belirlenen süre sisteme kaydedilmiş. Diyelim ki herhangi bir adliyede böyle bir yaralama davasında süre aşılmış. Sistem alarm veriyor. Neden gecikti? İşte o alarm üzerine oraya dönülecek bakılacak. Diyelim ki savcı görevini yapmış. Polise yazmış, adam yurtdışına çıkmış aranıyor. Eğer gecikmede makul bir şey varsa mesele yok. Ama orada bir birikim varsa ona bakılacak, personel mi eksik, mevzuatta tıkanıklık mı var. Onlara bakılacak."



