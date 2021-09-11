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Yanlış tedavi ile testis alınması davasında doktor kendini savundu

Yanlış tedavi uygulayarak 15 yaşındaki çocuğun bir testisinin alınmasına neden olmakla suçlanan doktor hakkında dava açıldı. Bir yıla kadar hapsi istenen doktor ise savunmasında "Testis iltihabı tanısı koydum. Bu tanıya uygun tedavi uyguladım" dedi.
11 Eylül 2021 11:07
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Yanlış tedavi ile testis alınması davasında doktor kendini savundu

MERSİN'de liseli B.B. (15) geçen yıl 24 Nisan'da, testisindeki şiddetli ağrı ve kusma şikayeti ile hastaneye götürüldü. Anne-babasının, Mersin Şehir Hastanesi çocuk acil servisine götürdüğü çocuk ile Dr. Uğurhan U. (40) ilgilendi. Dr. Uğurhan, testis iltihabı tanısı koydu. Çocuğun ailesine "Ergenlik çağında bunlar normal" dediği ileri sürülen Dr. Uğurhan, ağrı kesici ve antibiyotik ilaç kullanılmasını istedi.

'ÇOK GEÇ KALINMIŞ'

Hürriyet'in özel haberine göre: Saat 17.00 gibi eve götürülen B.B.'nin ağrısı ve mide bulantısı daha da şiddetlendi. Anne-baba, bu kez çocuklarını, Mersin Özel S. Hastanesi'ne götürdü. Acil servis görevlileri, B.B.'ye serum ve yeni ilaçlar vererek eve gönderdi. Ancak B.B.'nin şikayetleri daha da arttı. Aile bu kez 27 Nisan'da yine aynı hastanenin üroloji doktoruna gitti. B.B.'nin şikayetlerini dinleyip film çektiren üroloji doktoru aileye kötü haberi "Çok geç kalınmış. Sol testisi hemen almamız gerek. Diğer testisi de almak durumunda kalabiliriz" sözleri ile verdi.

DOKTORA DAVA

Ameliyata alınan B.B.'nin bir testisi alındı. Çocuklarının hayatının karartıldığını öne süren aile, hem Dr. Uğurhan U., hem özel hastane doktoru hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık, özel hastanede görevli doktor hakkındaki dosya için ayırma kararı verdi. Dr. Uğurhan U. hatalı bir işlem yapmadığını savundu. Adli Tıp Kurumu raporu sonrası Dr. Uğurhan U. hakkında "ihmal nedeni ile görevi kötüye kullanma" suçundan dava açıldı. Mersin Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılaması yapılacak Dr. Uğurhan U.'nun 1 yıla kadar hapsi isteniyor.
Hürriyet
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