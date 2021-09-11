1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

28 Şubat generallerinin rütbeleri söküldü

Genelkurmay Personel Başkanlığı, 28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbelerinin sökülmesine ilişkin idari işlemin yapıldığını mahkemeye bildirdi
11 Eylül 2021 11:10
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

- Genelkurmay Personel Başkanlığı, 28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbelerinin sökülmesine ilişkin idari işlemin yapıldığını mahkemeye bildirdi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında haklarında verilen müebbet hapis cezası kesinleşen 14 emekli generalin 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince rütbelerinin sökülmesi için 19 Ağustos'ta Genelkurmay Başkanlığına yazı gönderdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Genelkurmay Başkanlığı da mahkemenin kararı doğrultusunda gerekli çalışmanın yapılması için emekli generallerin bağlı bulunduğu kuvvet komutanlıklarına talimat verdi.

Çalışmaların ardından Genelkurmay Personel Başkanlığı, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 30. maddesi ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu'nun 50. maddesi gereğince sanıklar hakkında TSK'dan çıkarma işlemi yaptı.

Buna göre emekli orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, emekli korgeneraller Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli tuğgeneral İdris Koralp'ın rütbesi söküldü.

Genelkurmay Personel Başkanlığı, rütbesi sökülecek isimler arasında yer alan dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanı Korgeneral Hakkı Kılınç'a ilişkin yazıyı da İçişleri Bakanlığına yönlendirdi.

Personel Başkanlığının Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdiği 9 Eylül tarihli yazıda rütbelerin sökülmesine ilişkin idari işlemin, sanıklar hakkındaki mahkumiyet kararına istinaden yapıldığı belirtildi.
TRT
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
15 yaş altı çocukların kimlik başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek
11 Eylül 2021 12:53		 Bitlis'te terör operasyonu nedeniyle 9 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
11 Eylül 2021 12:49
Bu çeteye bulaşan yandı! 'Mecburen ödüyoruz'
11 Eylül 2021 09:42		 AFAD Başkanlığı'na Kırıkkale Valisi Sezer atandı
11 Eylül 2021 09:22
Çalışma Bakanlığına iki bakan yardımcısı atandı
11 Eylül 2021 08:43		 Atama kararları yayımlandı
11 Eylül 2021 03:10
Korona vakası görülen sınıfta uzaktan eğitime geçildi
10 Eylül 2021 23:05		 Kamuda işe alımlar mayıs ayı itibarıyla tek kapıdan yapılıyor
10 Eylül 2021 22:41
İbn Haldun Üniversitesi'nde aşı zorunlu oldu
10 Eylül 2021 21:50		 Kayseri'de polisten 'drone' destekli korona virüs denetimi
10 Eylül 2021 20:48
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:56 - Pençe Harekatı'nda 9 terörist etkisiz hale getirildi12:55 - Kahramanmaraş'ta otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü12:53 - 15 yaş altı çocukların kimlik başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek12:51 - Edirne'de din görevlileri, öğrenci ve gönüllüler Tunca Nehri'nin çevresini temizledi12:49 - Bitlis'te terör operasyonu nedeniyle 9 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi12:48 - AYM Başkanı Arslan ve heyeti, AİHM Adli Yıl Açılış Programı'na katıldı
12:46 - 'Efsane Vali' Yazıcıoğlu'nun ismi Erzincan'da yetişen çiçekte yaşatılıyor12:22 - Ev sahiplerinden fırsatçılık..4-5 kira depozito isyenler var12:16 - Bakan Koca illerin haftalık vaka sayılarını açıkladı12:13 - Adalet Bakanı Gül, UYAP güncellemesini yerinde takip etti12:10 - 70'inden sonra liseyi bitiren torun sahibi kadınlar, üniversite sınavına hazırlanıyor11:59 - Konya'da dört mahalleyi besleyen tatlı su kaynağı Akpınar kurudu
11:40 - 'İleride kronik hastalar ve yaşlılara düzenli Kovid-19 aşısı önerebiliriz'11:31 - MEB'den 'mevzuata aykırı nakil' iddialarına ilişkin soruşturma11:24 - MSB acı haberi duyurdu: İdlib'de 2 asker şehit 3 asker yaralı11:16 - Binek araçların yarısı 2032'ye kadar elektrikli olacak11:15 - Türkiye'nin kamu yatırımlarında öncelikleri belli oldu
11:10 - 28 Şubat generallerinin rütbeleri söküldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Atama kararları yayımlandı
6. dönem toplu sözleşmeyle mali haklarında artış olduğu zannedilen 3 kadro unvanı
Ankara'da yolcu otobüsü yandı: 1 ölü, 20 yaralı
Bakan Özer PCR testiyle ilgili konuştu! Kaç okul karantinaya girip kapandı?
Arınç'tan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sert tepki
Dolandırıcılar ikinci el araçlara dadandılar
'Propaganda'yı Kemal Sunal'ın ailesi kazandı
MSB acı haberi duyurdu: İdlib'de 2 asker şehit 3 asker yaralı
Çalışma Bakanlığına iki bakan yardımcısı atandı
Maliyetler ev fiyatını uçuruyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
8.400 TL maaşa garson bulamayan dürümcü 2
diğer virüsler nereye saklandı 1
kadıköy hasır 1
whatsapp grupları 2
Sağlık Bakanının bu akşam 18 de yapacağı açıklama 4
gece uyumayan insan 1
markette bugün 1
evde kış hazırlığı 1
Tamamlayıcı sağlık sigortası 1
yüzyüze eğitim 1
SON İLANLAR
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 7 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
Kayseri Kocasinan İmar 31 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Baysan Eğitim Kurumları 4 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
İstanbul Kartursaş 5 İşçi Alacak
İstanbul Asfalt Fabrikaları 1 İşçi Alacak
İstanbul Kahıthane SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Isparta Sarıidris Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam