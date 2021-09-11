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MSB acı haberi duyurdu: İdlib'de 2 asker şehit 3 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sonrasında yapılan saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını bildirdi.
11 Eylül 2021 11:24
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- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sonrası intikal halinde olan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yapılan saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sonrası intikal halinde olan bir unsurumuza yapılan saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sonrasında yapılan saldırıda şehit olan piyade uzman çavuşlar Ramazan Demir ile Mücahit Sınırtepe'nin cenazeleri, Hatay'daki törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, şehitler Demir ile Sınırtepe için Hatay Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Törenin ardından Türk bayrağına sarılı Demir'in cenazesi Kahramanmaraş, Sınırtepe'nin naaşı ise Kayseri'ye gönderildi.

Basına kapalı gerçekleşen törene, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman ile vali yardımcıları ve askeri erkan katıldı.

Suriye'de İdlib bölgesinde yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir'in Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve askeri yetkililer, 25 yaşındaki Demir'in şehadet haberini, Fatih Mahallesi'nde ikamet eden babası Duran ile annesi Durkadın Demir'e verdi.

Aileyi askeri yetkililer ve yakınları teskin etmeye çalıştı.

Şehidin babaevine ve mahalle girişine Türk bayrakları asıldı.
Anadolu Ajansı
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