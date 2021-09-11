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MEB'den 'mevzuata aykırı nakil' iddialarına ilişkin soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul'da bir öğrencinin puanıyla yerleştiği okuldan mevzuata aykırı şekilde başka bir okula naklinin gerçekleştiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.
11 Eylül 2021 11:31
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MEB'den 'mevzuata aykırı nakil' iddialarına ilişkin soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul'da, bir öğrencinin puanıyla yerleştiği okuldan sağlık sorunları gerekçesiyle mevzuata aykırı şekilde başka bir okula naklinin gerçekleştirildiği yönündeki iddialar üzerine Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır."

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter üzerinden paylaştığı dilekçeye göre Liselere Geçiş Sistemi'nden (LGS) 405 puan alan bir öğrenci, taban puanı 455,339 olan Kadıköy Anadolu Lisesi'ne yerleştirilmiş.

Dilekçede söz konusu öğrencinin 'komisyon kararıyla sağlık sorunu gerekçe gösterilerek' Kadıköy Anadolu'ya yerleştirildiği anlaşılıyor.

Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilen şikayet dilekçesinde, "LGS sonucu ile hak ederek Kadıköy Anadolu Lisesi'ne yerleşen öğrencilerin aldığı puan ile bu öğrencinin puanı arasında 50 puan gibi çok büyük fark vardır. Bu öğrencinin 50 puan farka rağmen komisyon kararı ile Kadıköy Anadolu Lisesi'ne yerleştirilmesi demek, sıralamada önde olan binlerce öğrencinin aldığı sınav puanını hiçe saymaktır" ifadeleri yer aldı.
Anadolu Ajansı
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