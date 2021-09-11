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Adalet Bakanı Gül, UYAP güncellemesini yerinde takip etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargı sisteminin omurgasını oluşturan Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nin (UYAP) üç ayda bir yapılan rutin güncellemesini yerinde inceledi.
11 Eylül 2021 12:13
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Bakanlığa bağlı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünü ziyaret eden Gül, dün saat 21.00'de başlatılan UYAP güncellemesini takip etti.

Güncelleme hakkında bilgi alan Bakan Gül, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ziyaret ettiği çalışanlarla yaptığı öz çekimi paylaşan Gül, "00.36... An itibarıyla UYAP'ta 464 başlıkta güncelleme yapan Adalet Bakanlığı mühendislerimizin ve personelimizin mesaisine ortak olduk." ifadelerini kullandı.

- 464 güncelleme yapıldı

UYAP'ta 464 maddeden oluşan güncellemeyle, kararı geç yazılan dosyaların performansının HSK Performans haritası üzerinden gösterilmesi sağlandı.

Böylece mahkeme gerekçeli kararlarının kişisel verilerin temizlenmesi bürosunda anonimleştirilerek emsal karar arama sitesinde yayınlanmasına imkan tanındı.

Güncelleme dahilinde ayrıca iddianamenin şüpheli ve müştekiye, müşteki ve tanık hakkında çıkarılan zorla getirme kararının ise müşteki ve tanıklara dosyada kayıtlı cep telefonu numaralarına gönderilecek SMS ile bildirimi sağlandı.

Kişisel verilerden arındırılarak tüm hukuk mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) kararlarının yayımlanabilmesi için çalışma yapıldı. Ayrıca, hakim izin talep ekranlarına duruşma bilgisinin olup olmadığına dair kontrol da eklendi.

Böylece Adalet Komisyonu Başkanının izin talebini değerlendirirken, talep eden hakimin izin talep ettiği tarih aralığında duruşmasının olup olmadığını görebilmesi sağlandı.

Güncellemelerle birlikte duruşma gününün iptal edilmesi durumunda dosyadaki vekillere bildirim gönderilmesinin önü açıldı. Güncelleme kapsamında, Adalet Bakanlığınca geliştirilen mobil uygulamalara da eklemeler yapıldı.

Adalet Bakanlığı mühendislerince öz kaynaklar ve yerli yazılımlarla 2008'de hayata geçirilen UYAP'ta yapılan güncellemelerle birlikte adalete erişimin 7/24 kesintisiz ve hak kaybı yaşanmadan erişilmesi, yargılamaların olabilecek en hızlı şekilde sonuçlandırılması ve kamu kaynaklarının en etkin şekilde kullanılması amaçlanıyor.
Anadolu Ajansı
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