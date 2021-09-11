Bakan Koca illerin haftalık vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ağustos-3 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
|11 Eylül 2021 12:16
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ağustos-3 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 156,95, Ankara'da 242,61 İzmir'de 45,58 oldu.
28 Ağustos-3 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli.
7 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Edirne'de din görevlileri, öğrenci ve gönüllüler Tunca Nehri'nin çevresini temizledi
11 Eylül 2021 12:51
|'Efsane Vali' Yazıcıoğlu'nun ismi Erzincan'da yetişen çiçekte yaşatılıyor
11 Eylül 2021 12:46
|70'inden sonra liseyi bitiren torun sahibi kadınlar, üniversite sınavına hazırlanıyor
11 Eylül 2021 12:10
|Konya'da dört mahalleyi besleyen tatlı su kaynağı Akpınar kurudu
11 Eylül 2021 11:59
|'İleride kronik hastalar ve yaşlılara düzenli Kovid-19 aşısı önerebiliriz'
11 Eylül 2021 11:40
|MSB acı haberi duyurdu: İdlib'de 2 asker şehit 3 asker yaralı
11 Eylül 2021 11:24
|Korona en çok minikleri vurdu
11 Eylül 2021 10:52
|Bolu Dağı'nda yağış ve sis etkili oluyor
11 Eylül 2021 10:50
|Siirt'te kalp rahatsızlığı bulunan bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi
11 Eylül 2021 10:03
|Göller çöllere dönüyor: Sebebi iklim değil insan
11 Eylül 2021 09:51