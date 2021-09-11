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AYM Başkanı Arslan ve heyeti, AİHM Adli Yıl Açılış Programı'na katıldı

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve beraberindeki heyet, Fransa'nın Strazburg şehrinde düzenlenen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Adli Yıl Açılış Programı'na katıldı.
11 Eylül 2021 12:48
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AYM Başkanı Arslan ve heyeti, AİHM Adli Yıl Açılış Programı'na katıldı

Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Arslan ve beraberindeki heyet, 9-11 Eylül tarihlerinde Strazburg'da bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

İlk gün AİHM yargıcı Saadet Yüksel ve AİHM uzman hukukçularıyla bir araya gelen Arslan, ikinci gün AİHM Başkanı Robert Spano ile görüştü.

Arslan, daha sonra 10 Eylül'de düzenlenen AİHM Adli Yıl Açılış Programı'na katıldı. Arslan'a Anayasa Mahkemesi üyesi Basri Bağcı ile Başraportör Aydın Şimşek de eşlik etti.
Anadolu Ajansı
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