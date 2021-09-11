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Edirne'de din görevlileri, öğrenci ve gönüllüler Tunca Nehri'nin çevresini temizledi

Edirne'de din görevlileri, öğrenci ve gönüllüler, Tunca Nehri çevresinde biriken çöpleri topladı.
11 Eylül 2021 12:51
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Edirne'de din görevlileri, öğrenci ve gönüllüler Tunca Nehri'nin çevresini temizledi

Yeşilay ve Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği üyelerinin de katıldığı etkinlikte, nehrin çevresinden toplanan çöpler poşetlenerek bidonların yanına konuldu.

Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt, en çok çöp toplayan iki çevre gönüllüsüne matara, etkinliğe katılan öğrencilere ise kitap hediye etti.

Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevre duyarlılığı için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Bu etkinliklerin devam edeceğini dile getiren Bozkurt, "Özellikle salgın hastalık döneminde daha dikkatli olmalıyız. Çevre temizliği ve hijyen kurallarına uymamız gerekiyor." dedi.

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak ise "sağlıklı nesil, sağlıklı gelecek" mottosuyla her zaman temizliğin önemine işaret ettiklerini ancak salgın döneminde bu konuya daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Edirne Temsilcisi Ertuğrul Halaşlı da çok miktarda plastik ve cam atık topladıklarını, insanların doğaya karşı daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

- Etkinliğe İspanyol öğretim görevlisi de katıldı

Etkinliğe katılan Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğretim görevlisi İspanyol Begona Rodriguez, yıllar önce başlattığı plastiğe karşı mücadele kampanyasının büyüyerek devam ettiğini anlatarak, insanların doğaya daha özenli davranmasını istedi.

Öğrencilerden Yavuz Selim Bayrak, çevreyi sevdiğini belirterek, "Her insan çevresine çöp atan birini gördüğünde uyarmalıdır. Çevredeki çöpleri topladık. Cam ve plastik atıklar doğaya çok zarar veriyor, lütfen bunları atmayın." diye konuştu.

Öğrencilerden Furkan Usta da doğadaki çöpleri görünce çok üzüldüğünü vurgulayarak, "İnsanlar bütün çöplerini nehir kenarına ve doğaya atmış. Arabasının lastiğini çıkarıp doğaya atanlar var. İnsanları doğayı temiz tutmaya davet ediyorum. Aileler piknik yapmaya nasıl çıkıyorlarsa ara ara çöp toplama etkinliği de yapmalıl." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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