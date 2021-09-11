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15 yaş altı çocukların kimlik başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek

15 yaş altı çocukların TCKK başvuruları, velisi ya da vasisi tarafından e-Devlet üzerinden elektronik imza veya mobil imza kullanılarak gerçekleştirilebilecek
11 Eylül 2021 12:53
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15 yaş altı çocukların kimlik başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 15 yaş altı çocukların kimlik kartı başvurularının ebeveynleri tarafından e-Devlet üzerinden yapılabileceğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, önceki aylarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından "Nüfusta her geçen gün işler daha kolaylaşıyor, 15 yaş altı çocukların veli veya vasileri, e-Devlet üzerinden nüfus müdürlüklerine gitmeden kimlik başvurusu yapabilecek" açıklamasıyla duyurulan hizmet başladı.

Böylece, vatandaşlar nüfus müdürlüğüne gitmeden velisi veya vasisi olduğu 15 yaşını tamamlamamış çocuklarının kimlik kartı başvurusunu e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

15 yaş altı çocukların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) başvuruları için velisi ya da vasisi tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden elektronik imza veya mobil imza kullanılabilecek.

Başvuru işlemine başlamadan önce ilgili değerli kağıt bedelinin yatırılarak, kimlik kartı başvurusunun ne amaçla yapıldığı, kimlik kartının hangi adrese ve kime teslim edileceği gibi detaylar seçilerek kimlik kartı başvurusu tamamlanabilecek.

TCKK başvurusu yapılacak çocuğun Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adresinin bulunması şartı istenecek.

TCKK değerli kağıt bedeli, "https://ivd.gib.gov.tr" internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalara yatırılabilecek.

Başvurusu yapılacak çocuğun, son altı ay içerisinde yapılan TCKK veya pasaport başvurusu neticesinde MERNİS'te kayıtlı fotoğrafı bulunması durumunda TCKK başvurusunda da aynı fotoğrafı kullanılabilecek.

Ayrıca, kimlik kartının teslimatıyla ilgili sadece yurt içi adresler seçilebilecek.
Anadolu Ajansı
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