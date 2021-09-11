Pençe Harekatı'nda 9 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|11 Eylül 2021 12:56
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