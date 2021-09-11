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Hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobilin sürücüsü hafif yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treninin çarparak yaklaşık 150 metre sürüklediği otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.
11 Eylül 2021 13:10
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Hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobilin sürücüsü hafif yaralandı

Makinistliğini Ali S'nin yaptığı İzmir'e giden yolcu treni, Kazım Karabekir Mahallesi 354. Sokak'taki hemzemin geçitte Osman Dilek'in kullandığı 45 AV 717 plakalı otomobile çarptı.

Yaklaşık 150 metre sürüklenerek duran otomobildeki sürücü, kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı, bacağında sıyrıklar olduğu belirtildi.

Görgü tanıklarından Murat Yıldız, tren hemzemin geçide ulaşmadan bariyerlerin kapandığını gördüğünü belirterek, "Muhtemelen sürücü, aracı durduramadı ve geçide girdi. Tren, arabaya çarpıp götürünce biz de arkasından koştuk yardım amaçlı." dedi.

Öte yandan trendeki yolcular, kaza yerine gelen halk otobüsleriyle Manisa Garı'na taşınarak başka bir yolcu trenine aktarıldı.
Anadolu Ajansı
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