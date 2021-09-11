Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki komutanlarla Suriye sınırında
Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ile sınır hattı ve ötesinde görevli birliklerin komutanlarıyla toplantı yapıyor
|11 Eylül 2021 14:15
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sınır hattı ve ötesinde görevli birliklerin komutanlarıyla Suriye sınırının sıfır noktasında bir araya geldi.
Akar, beraberinde Güler ve Avsever ile sabah erken saatlerde Hatay'a geldi.
Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, Suriye sınırının sıfır noktasındaki 6. Kolordu Komutanlığı Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığına geçti.
Akar, burada sınır hattı ve ötesindeki birliklerin komutanlarıyla bir araya geldi. Sahadaki son durum ve yapılacak faaliyetlerin ele alındığı toplantı sürüyor.
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