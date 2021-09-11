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Yankesicilik şüphelisi otobüsün kamera kayıtlarından tespit edilerek yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde durakta el çabukluğuyla yankesicilik yapan zanlı, halk otobüsünün güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek gözaltına alındı.
11 Eylül 2021 14:45
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Yankesicilik şüphelisi otobüsün kamera kayıtlarından tespit edilerek yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İpekyolu ilçesinde bulunan Hazreti Ömer Camisi yakınındaki halk otobüsü durağında yankesicilik yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Detaylı inceleme yapan ekipler, olayın durakta yolcu alan halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdığını tespit etti.

Kimliği belirlenen zanlı ikametinde gözaltına alındı.

Kamera kayıtlarında halk otobüsüne binmek için sıraya girenlerin arasında yer alan şüphelinin, elinde bulunan poşetle perdeleme yaptığı ve el çabukluğuyla önündeki kişinin cebinden para çaldığı görülüyor.
Anadolu Ajansı
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