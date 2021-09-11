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Ankara'da parkta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Sincan ilçesinde parkta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
11 Eylül 2021 14:59
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Ankara'da parkta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Tandoğan Mahallesi Ahmet Erbağ Parkı'nda Uğurcan Süleymanoğlu'na kimliği belirsiz kişi tarafından silahla ateş açıldı.

Başından ağır yaralanan Süleymanoğlu, kaldırıldığı Fatih Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polisin kaçan zanlının yakalanması için bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı
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