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Bakan Yardımcı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin acı günü

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin annesi Emine Bilgili(86) Kozan'da hayatını kaybetti. Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin acı gününde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve milletvekilleri Bilgili ailesini yalnız bırakmadı.
11 Eylül 2021 15:08
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Adana'nın Kozan ilçesinde Tarihi Hoşkadem caminde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan Emine Bilgili'nin cenazesine Milli Eğitim Bakanı Mamut Özer'in yanısıra Adana AK Parti Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Abdullah Doğru, Adana Valisi Süleyman Elban, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, MHP Genel Başkanı Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürleri, Ak Parti İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, MHP İlçe Başkanı Nihat Atlı ve eğitim camiası ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Pandemi tedbirlerinin sıkı tutulduğu cenaze töreninde Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili eşi Hamide ve çocukları Adem ve kızı Zeynep ile anneleri Emine Bilgili'yi son yolculuğuna uğurladı. Bilgili ailesinin oğulları Adem ise cenaze töreninde babaannesinin başından ayrılmazken namazda da babası Ahmet Emre Bilgili'nin yanında saf tuttu.

Tarihi Hoşkadem Camisinde kılınan cenaze namazının ardından merhum Emine Bilgili, Kozan Asri mezarlığında defnedildi.
İhlas Haber Ajansı
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