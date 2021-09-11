1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atama

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Serkan Gür atandı.
11 Eylül 2021 15:10
+Aa- Yazdır
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atama

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı olarak görev yapan Serkan Gür Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen devir teslim töreninde Bülent Altıntaş'tan görevi teslim alan Serkan Gür Bursa İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevine başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini devreden Bülent Altıntaş, İl Milli Eğiti Müdürü Serkan Gür'e yeni görevinde başarılar diledi. Görevi devralan Gür, bugüne kadar yaptığı hizmetlerinden dolayı Altıntaş'a teşekkür etti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Öğretmenlere ilk yardım eğitimleri veriliyor
11 Eylül 2021 16:34		 UYAP'ta 464 başlıkta güncelleme yapıldı. Mahkeme kararları yayımlanacak
11 Eylül 2021 14:13
Soylu, 'Darbelerle Mücadele Yöntemleri Sempozyumu'nda konuştu
11 Eylül 2021 13:49		 15 yaş altı çocukların kimlik başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek
11 Eylül 2021 12:53
Bitlis'te terör operasyonu nedeniyle 9 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
11 Eylül 2021 12:49		 28 Şubat generallerinin rütbeleri söküldü
11 Eylül 2021 11:10
Bu çeteye bulaşan yandı! 'Mecburen ödüyoruz'
11 Eylül 2021 09:42		 AFAD Başkanlığı'na Kırıkkale Valisi Sezer atandı
11 Eylül 2021 09:22
Çalışma Bakanlığına iki bakan yardımcısı atandı
11 Eylül 2021 08:43		 Atama kararları yayımlandı
11 Eylül 2021 03:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:36 - 'Şu terörü bitirin, diyorlardı. Elhamdülillah bitirdik'16:34 - Öğretmenlere ilk yardım eğitimleri veriliyor16:32 - FETÖ, gözlerinden öpüp, bayram harçlığı göndermiş16:30 - BioNTech, mRNA kanser tedavisini insanlarda denemeye başladı16:26 - 'Kalp hastası çocukların Covid aşısı yaptırmasını öneriyoruz'16:24 - Başkent'te bir okulda 2 öğrencide koronavirüs çıktı
16:18 - Bahçeli: Bugün tarih bir kez daha tekerrür edecek16:11 - 'Kovid-19 vakası nedeniyle kapatılan okul bulunmamaktadır'15:59 - Şehit çocukları CB Millet Kütüphanesini ziyaret etti15:37 - MÜSİAD'ın yeni genel başkanı belli oldu oldu15:32 - Şehit Uzman Çavuş Ramazan Demir, toprağa verildi15:31 - Aşı olmayan hamilelere 'bebekleriniz de tehlikede' uyarısı
15:26 - Erdoğan: 2023 hedeflerine adım adım yaklaşıyoruz15:25 - Bartın'da cenaze evinde balkon çöktü: 13 yaralı15:22 - Aşı oldu SMS gelmeyince görevlilerin fotoğrafını çekti15:16 - DSÖ: Salgın ne zaman bitecek, şu an kimse söyleyemez15:10 - Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atama
15:08 - Bakan Yardımcı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin acı günü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Atama kararları yayımlandı
6. dönem toplu sözleşmeyle mali haklarında artış olduğu zannedilen 3 kadro unvanı
Ankara'da yolcu otobüsü yandı: 1 ölü, 20 yaralı
Bakan Özer PCR testiyle ilgili konuştu! Kaç okul karantinaya girip kapandı?
'Propaganda'yı Kemal Sunal'ın ailesi kazandı
'Tuvalete gideni oyarım' dedi, tazminatsız işten atıldı!
Arınç'tan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sert tepki
MSB acı haberi duyurdu: İdlib'de 2 asker şehit 3 asker yaralı
Dolandırıcılar ikinci el araçlara dadandılar
Okulun ilk günü bu satırları yazdı: Annem melek oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sözlüğü Özlemek 1
8 bin liraya çalışan insanlar var 2
şu anda dinlenen şarkı 4
şu an çalan şarkı 1
yüzyüze eğitim 1
whatsapp grupları 1
termon 1
Sağlık Bakanının bu akşam 18 de yapacağı açıklama 3
Sinekler 1
acı biber doğramış elini ağzına burnuna dokundurmak 4
SON İLANLAR
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 7 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
Kayseri Kocasinan İmar 31 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Baysan Eğitim Kurumları 4 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
İstanbul Kartursaş 5 İşçi Alacak
İstanbul Asfalt Fabrikaları 1 İşçi Alacak
İstanbul Kahıthane SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Isparta Sarıidris Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam