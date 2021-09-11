Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atama
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Serkan Gür atandı.
|11 Eylül 2021 15:10
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MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı olarak görev yapan Serkan Gür Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen devir teslim töreninde Bülent Altıntaş'tan görevi teslim alan Serkan Gür Bursa İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevine başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini devreden Bülent Altıntaş, İl Milli Eğiti Müdürü Serkan Gür'e yeni görevinde başarılar diledi. Görevi devralan Gür, bugüne kadar yaptığı hizmetlerinden dolayı Altıntaş'a teşekkür etti.
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