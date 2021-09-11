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Aşı oldu SMS gelmeyince görevlilerin fotoğrafını çekti

Avcılar Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki meydanda stant oluşturarak, Koronavirüse karşı randevusuz aşı çalışması yaptı. Standı görünce üçüncü doz aşısını olan bir kişi, cep telefonuna Sağlık Bakanlığı'ndan SMS gelmediğini söyleyerek şüphelendiği görevlilerin fotoğrafını çekti.
11 Eylül 2021 15:22
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Aşı oldu SMS gelmeyince görevlilerin fotoğrafını çekti

Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Bulaşıcı Hastalıklar ve Aşı Birimi Sorumlusu Dr. Ahmet Abbasoğlu başkanlığındaki ekip, ulaşılmayan kimse kalmaması hedefiyle değişik noktalarda stantlar oluşturarak, bir, ikinci veya üçüncü doz aşısı gelenlere ulaşıp bunları yaptırmak için çabalarını sürdürdü.

Cuma namazı saatinde Merkez Ulu Camii'nin hemen yanındaki Havuz Meydanı'nda stant oluşturan görevliler, yoldan geçenleri aşıya davet etti. Cami çıkışında aşı standını görenlerden bazıları da kendiliklerinden gelerek aşı olabilmek için form doldurdu. Yaşlı bir adam, iki doz Sinovac aşısı olduğunu belirtince, kendisine yapılan tavsiyeye uyarak, bir doz da BioNTech aşısı oldu.

Aşı olmasına rağmen standın çevresinde bir süre bekleyen, daha sonra eline aldığı cep telefonu ile stant ve görevlilerin fotoğrafını çeken adam, görevlilerin "Gerçek mi, değil mi?" olduğunu anlayamadığını belirterek, "Türkiye'de her şey var. Sağlık ocağında iki doz aşı oldum hemen arkasından bana 'Geçmiş olsun' mesajı geldi. Şimdi burada aşı oldum, bana mesaj gelmedi. Acaba bundan gerçek mi diye merak ettim. İnsanlar artık bir şeye güvenemiyor" dedi.

Aşı olanların hepsi randevusuz aşı olmaktan memnun olduklarını belirtirken, Almanya'dan tatilini geçirmek için memleketine geldiğini belirten Celal Özdemir, BioNTech aşısını olurken, yurt dışında böyle randevusuz, ücretsiz aşı hizmeti olmadığını söyledi. Görevliler, bazen sistemde tıkanma olduğunu 'Geçmiş olsun' ile birlikte bilgilendirme mesajlarının ulaşmadığını bildirdi. Bulaşıcı Hastalıklar ve Aşı Birimi Sorumlusu Dr. Ahmet Abbasoğlu da, toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediklerini yinelerken, çeşitli yerlerde kurdukları aşı stantları ile okuma-yazması olmayan ve Hayat Eve Sığar uygulamasını kullanamayanlara kolaylık sağladıklarını belirtti.
DHA
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