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'Kovid-19 vakası nedeniyle kapatılan okul bulunmamaktadır'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başladığını hatırlatarak, "Bugün itibarıyla geçen haftalık eğitim süreci içerisinde Kovid-19 vakası nedeniyle kapatılan, eğitim öğretime ara veren hiçbir okulumuz bulunmamaktadır." dedi.
11 Eylül 2021 16:11
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başladığını hatırlatarak, "Bugün itibarıyla geçen haftalık eğitim süreci içerisinde Kovid-19 vakası nedeniyle kapatılan, eğitim öğretime ara veren hiçbir okulumuz bulunmamaktadır." dedi.

Özer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve Adana Milletvekili Abdullah Doğru ile Adana Valiliğine ziyarette bulundu.

Valilik şeref defterini imzalayan Özer, burada yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile her türlü önlemleri alarak okulları 5 gün yüz yüze eğitime açtıklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı ile okullarda alınması gereken önlemler rehberini hazırladıklarını, 81 ilin valiliğine ve milli eğitim müdürlüklerine gönderdiklerini anlatan Özer, şöyle devam etti:

"Yine eğitim öğretim başlamadan önce herhangi bir okulda, sınıfta vaka çıkması durumunda alınması gereken önlemler ve uyulması gereken prosedürleri de Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile belirleyerek tüm okullara gönderdik. Bir haftayı geride bıraktık. Yaklaşık 850 bin dersliğimiz ve 57 bin 108 okulumuz eğitim öğretim faaliyetinde aktif olarak yer almaktadır. Bugün itibarıyla geçen haftalık eğitim süreci içerisinde Kovid-19 vakası nedeniyle kapatılan, eğitim öğretime ara veren hiçbir okulumuz bulunmamaktadır.

Sadece sınıflardaki Sağlık Bakanlığı ile belirlediğimiz kriterler çerçevesinde yüz yüze eğitime ara veren sınıflarımız bulunmaktadır. Yaklaşık 200 civarında sınıfımız, Kovid-19 vakası nedeniyle ya da yakın teması nedeniyle eğitim öğretime 14 gün ara verip dijital platformlar üzerinde Milli Eğitim Bakanlığının hazırlamış olduğu EBA TV ve diğer dijital platformlar üzerinden eğitim öğretime devam etmektedir.

Dolayısıyla 6 Eylül itibarıyla yüz yüze eğitime Kovid-19 salgını koşulları altında başlamamız ve bu süreçte Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu, Sağlık Bilim Kurulunun onaylamış olduğu kriterleri uygulamanın ne kadar başarılı sonuçlar verdiğini de sahada görmüş olduk. Bundan sonra da gerekli tüm tedbirlere uyarak ve illerimizde gelişecek yeni durumları da gözden geçirerek sahada özel, lokalde yaygın olmayan problemlere de yeni çözümler üreterek eğitim öğretime inşallah yüz yüze devam edeceğiz."

Bakan Özer, bu süreçte kendileriyle sürekli koordinasyon içerisinde olan Sağlık ve İçişleri bakanlıkları ile Bilim Kurulu, 81 ilin valisi ve ilçe kaymakamlarına şükranlarını sunduğunu belirtti.

En üst düzeyde koordinasyonla süreci yönettiklerinin altını çizen Özer, herhangi bir problem yaşamadıklarını ifade etti.

Özer, bugün de Adana'da bir haftayı değerlendirme imkanı bulacaklarını, aynı zamanda kentte eğitimin kalitesini arttırmak için yapılabileceklerle ilgili değerlendirme toplantısı yapacaklarını kaydetti.

Açıklamanın ardından Bakan Özer, Sarıeroğlu ve Doğru, Vali Süleyman Elban ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Özer, görüşmenin ardından valilik toplantı salonunda basına kapalı gerçekleştirilen Adana İl Eğitim Değerlendirme Toplantısına katıldı.
Anadolu Ajansı
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