1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bahçeli: Bugün tarih bir kez daha tekerrür edecek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Dün, millet haşmeti, zillet rezaletini yenmiştir" diyerek, bugün ise tarihin bir kez daha tekerrür edeceğini, zillete düşen fitnecilerin kaybedeceğini ifade etti.
11 Eylül 2021 16:18
+Aa- Yazdır
Bahçeli: Bugün tarih bir kez daha tekerrür edecek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, resmi Twitter hesabından bir dizi paylaşımda bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli, şunları kaydetti:

"Adaletli hükmün, ahlaklı hürriyetin, akıllı hüner ve hükmü şahsiyetin hüsnü zan ve hükümran bir haysiyetle kristalize olması tarihe Türk milletinin damga vurmasını temin etmiş; mukadderatın kaynağından beslenen iman, inanç ve irade bayrağı kıtaları gölgesi altına almıştır. Gıpta edilecek mazimizin derinlikleri halin kuvvesi, atinin de kuluçkası; aynı zamanda güvenli, huzurlu ve geniş ufuklu milli varlığın kucaklaşma ve kudret ilhamıdır. Asırların kilidi Türk milletinin müdahalesiyle açılmış, zorlu engeller kutlu mücadelesiyle aşılmıştır."

"Aziz ecdadımız üzerinde yaşadığımız vatan toprağına bereket fidanları dikmiş, birlik tohumları serpmiş, devamında barış ve kardeşlik ruhu aşılamıştır" ifadesini kullanan Bahçeli, "Söğüt; cihanı kavrayan, cihanşümul bir kuvveti mayalandıran, oba oba büyüyüp fütuhat şuuruyla güçlenen bir tarih yakutudur. Elleri öpülesi dedemiz Ertuğrul Gazi ve muhterem ahfadı, tekfur hesaplarıyla çembere alınmış bir coğrafyaya asalet ve soylu duruşu getirmiş, zulüm zincirlerini kırıp esaret prangalarını sökerek beşeriyeti şefkat, merhamet ve adil yönetim meşalesiyle aydınlatmıştır" dedi.

Türk milletinin yalnızca kılıç kuşanmadığını, yalnızca cihaz ve gaza onuruyla donanmadığını, kaleleri fethettiği kadar kalpleri de fethettiğini aktaran Bahçeli, "Hayme Ana'nın dirayetiyle, Dursun Fakih'in duasıyla; alplerin, erenlerin, neferlerin dokunuşuyla horgörü silinmiş, hoşgörü sivrilmiştir. Söğüt ruhunda; sabır vardır, strateji vardır, iman vardır, atılganlık ve cesaret vardır, bu ruha aynısıyla teslim olmayan, taviz vermeyen, tehir etmeyen bir mizaç hakimdir. Bu sayededir ki, 400 çadırlık bir beylikten devasa bir dünya imparatorluğu doğmuş ve yükselmiştir" ifadelerini kullandı.

Türklerin geçmişiyle ne kadar övünseler az ve yetersiz olacağını ifade eden Bahçeli, şöyle devam etti:

"Kendimizi tanımak, kimliğimizi tanımak irfan sahibi olmak demektir; tarihimizi, kültürümüzü ve medeniyet hazinemizi bilmek kendimizi bilmektir. Kendimizi bilmek kanımızın ve kaderimizin yol haritasını çizmek demektir.

Dünden bugüne kuşaklar eliyle intikal eden milli emanetlerin sırrına erişenler, yalana, iftiraya ve ihanete sırtını dönmüş yüksek karakterlerdir. Siyasi çıkar uğruna fethimizi ve Fatihimizi sıradanlaştırma çabasında olanlar ecdadımızın hatıralarını sulandıran meczuplardır.

Çürümüş Bizans ve haçlı emellerini canlı tutmak için kılıktan kılığa girenler, Ötüken dimağını susturmaya, Söğüt çağrısını bastırmaya çalışan bir avuç gafil ve kendini bilmezdir. Müfteri ve münafık diller ne söylerse söylesin, faziletsiz bedenlerde Fatih şanının izi bulunamaz."

"Dün, millet haşmeti, zillet rezaletini yenmiştir" diyen Bahçeli, bugün ise tarihin bir kez daha tekerrür edeceğini, zillete düşen fitnecilerin kaybedeceğini ifade ederek, "Bu, Ertuğrul Gazi'ye ve evlatlarına namus borcumuzdur. Bu, İstanbul'a milli varlığımızı ilmik ilmik dokuyan Fatihimize vefa sorumluluğumuzdur. Bu toprakların her karışı şehit kanlarıyla sulanmış ve bunun sonucunda toprak vatan olmuştur. Terörle mücadele sırasında şehit düşen kahraman evlatlarımız milli bekamıza ve milli güvenliğimize şükran, minnet ve duayla yad edeceğimiz hizmetlerde bulunmuşlardır" dedi.

MHP lideri Bahçeli, bugün İdlib'de şehit düşen iki asker başta olmak üzere, tarihin herhangi bir döneminde batıla, haine, caniye, küfre ve mütecaviz maksatlı nice saldırılara direnirken şehit olanlara Allah'tan gufran niyaz ettiğini ve yaşayan gazilere hürmetlerini sunduğunu aktardı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Şu terörü bitirin, diyorlardı. Elhamdülillah bitirdik'
11 Eylül 2021 16:36		 'Kovid-19 vakası nedeniyle kapatılan okul bulunmamaktadır'
11 Eylül 2021 16:11
Erdoğan: 2023 hedeflerine adım adım yaklaşıyoruz
11 Eylül 2021 15:26		 Kılıçdaroğlu'ndan ekonomi iddiası: 5 yıl içinde toparlanır
11 Eylül 2021 14:28
Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki komutanlarla Suriye sınırında
11 Eylül 2021 14:15		 Savcı 'senin bu şikayetin şu kadar günde sonuçlanacak' belgesi verecek
11 Eylül 2021 10:59
Yeni Şafak yazarı Acet: Yakında yeni bir bakanlık gelebilir
11 Eylül 2021 10:25		 Süleyman Soylu engellenen kaçak göçmen sayısını açıkladı
11 Eylül 2021 09:19
'İmam Hatip'e kimseyi zorla kaydetmiyoruz'
11 Eylül 2021 07:45		 Yükseköğretim Kurumlarına Ait Dolu ve Boş Memur Kadrolarında Değişiklik
11 Eylül 2021 03:33
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:36 - 'Şu terörü bitirin, diyorlardı. Elhamdülillah bitirdik'16:34 - Öğretmenlere ilk yardım eğitimleri veriliyor16:32 - FETÖ, gözlerinden öpüp, bayram harçlığı göndermiş16:30 - BioNTech, mRNA kanser tedavisini insanlarda denemeye başladı16:26 - 'Kalp hastası çocukların Covid aşısı yaptırmasını öneriyoruz'16:24 - Başkent'te bir okulda 2 öğrencide koronavirüs çıktı
16:18 - Bahçeli: Bugün tarih bir kez daha tekerrür edecek16:11 - 'Kovid-19 vakası nedeniyle kapatılan okul bulunmamaktadır'15:59 - Şehit çocukları CB Millet Kütüphanesini ziyaret etti15:37 - MÜSİAD'ın yeni genel başkanı belli oldu oldu15:32 - Şehit Uzman Çavuş Ramazan Demir, toprağa verildi15:31 - Aşı olmayan hamilelere 'bebekleriniz de tehlikede' uyarısı
15:26 - Erdoğan: 2023 hedeflerine adım adım yaklaşıyoruz15:25 - Bartın'da cenaze evinde balkon çöktü: 13 yaralı15:22 - Aşı oldu SMS gelmeyince görevlilerin fotoğrafını çekti15:16 - DSÖ: Salgın ne zaman bitecek, şu an kimse söyleyemez15:10 - Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atama
15:08 - Bakan Yardımcı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin acı günü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Atama kararları yayımlandı
6. dönem toplu sözleşmeyle mali haklarında artış olduğu zannedilen 3 kadro unvanı
Ankara'da yolcu otobüsü yandı: 1 ölü, 20 yaralı
Bakan Özer PCR testiyle ilgili konuştu! Kaç okul karantinaya girip kapandı?
'Propaganda'yı Kemal Sunal'ın ailesi kazandı
'Tuvalete gideni oyarım' dedi, tazminatsız işten atıldı!
Arınç'tan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sert tepki
MSB acı haberi duyurdu: İdlib'de 2 asker şehit 3 asker yaralı
Dolandırıcılar ikinci el araçlara dadandılar
Okulun ilk günü bu satırları yazdı: Annem melek oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dilekçe 1
şiddetli güneş fırtınası 1
Sağlık Bakanının bu akşam 18 de yapacağı açıklama 3
termon 1
sezen aksu dinlemek 1
kovid-19 aşı kartı 2
acı biber doğramış elini ağzına burnuna dokundurmak 4
şu anda dinlenen şarkı 4
Tamamlayıcı sağlık sigortası 1
8 bin liraya çalışan insanlar var 2
SON İLANLAR
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 7 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
Kayseri Kocasinan İmar 31 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Baysan Eğitim Kurumları 4 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
İstanbul Kartursaş 5 İşçi Alacak
İstanbul Asfalt Fabrikaları 1 İşçi Alacak
İstanbul Kahıthane SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Isparta Sarıidris Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam