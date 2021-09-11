Başkent'te bir okulda 2 öğrencide koronavirüs çıktı
Ankara'da Çankaya Lisesinde bulunan bir sınıfta 2 öğrencide korona virüse rastlanılması sonucu sınıf karantinaya alındı.
|11 Eylül 2021 16:24
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Edinilen bilgilere göre, Çankaya Lisesinde bulunan 10-G sınıfında öğrenim göre 2 öğrencinin korona virüs testi pozitif çıktı. 30 kişinin bulunduğu sınıftaki tüm öğrenciler evlerine gönderilirken, sınıf ise dezenfekte edildi.
Çankaya Lisesi 12. sınıfta okuyan bir öğrenci konuya ilişkin, "Alt sınıflardan 2 kişi pozitif çıktı. Bunun üzerine sınıf karantinaya alındı. Hocamız da bize söyledi böyle bir durumun olduğunu. Öğretmenlerin durumunu bilmiyorum. Onlar karantinaya alınmadı galiba. Onlarda da tespit edilmesi gerekiyor galiba karantinaya alınması için" açıklamasında bulundu.
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