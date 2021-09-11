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'Kalp hastası çocukların Covid aşısı yaptırmasını öneriyoruz'

Korona virüs ile mücadelede aşının önemine değinen Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Yıldırım, "Kalp hastası çocukların kovid aşısı yaptırmasını öneriyoruz" dedi. Prof. Dr. Yıldırım ayrıca yüz yüze eğitimin tekrar başladığı okullarda öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin çeşitli önlemler alması gerektiğini dile getirerek öğrencilerin aşılanmasının önemine dikkat çekti.
11 Eylül 2021 16:26
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'Kalp hastası çocukların Covid aşısı yaptırmasını öneriyoruz'

Korona virüsle mücadelede yeni bir safhaya girilen bu günlerde çocukların göğüs rahatsızlıkları ve çocuklarda kalp sağlığı açısından dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili tavsiyelerde bulunan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Yıldırım çocuklarda Covid aşısı ve göğüs ağrıları üzerine bilgiler verdi.

"Çocukların spor yapmaları kalp sağlığı açısından önemli"

Çocuklarda sporun önemine değinen Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Yıldırım, "Uzun süredir pandemi nedeni ile çocuklar okula gidemiyorlardı. 1,5 yıldır evde oturmaları onları ciddi anlamda sıkıntıya soktu. Hastalarımızın bize gelen poliklinikte başvuran hastalarımızın büyük bir kısmında kilo alma gözlemledik. O nedenle bu süreci çok iyi değerlendirmelerinde fayda var hastalarımızın, çocuklarımızın. Yeme ve içme konularında dikkat etmeleri gerekiyor, hem de spor yapmaları konumunda dikkat etmeleri gerekiyor. Biz bütün hastalarımıza spor yapmalarını öneriyoruz. Çok küçük bir orandaki hastalarımıza spor yapmamalarını öneriyoruz. Onlar da grup olarak küçük bir grubu oluşturuyorlar biz onlara özellikle söylüyoruz. Spor çok önemli, mutlaka günde bir ya da iki saatlik orta şiddetteki aktiviteyle bir spor yapmaları çocukların kalp sağlığı açısından önemli. Sadece sağlam çocuklarda değil, aynı zamanda kalp hastası olan çocuklarda da spor yapmak, kalp sağlığını daha iyi yönde etkilemektedir" dedi.

"Kalp hastası olan çocuk hastalarımızın aşı yaptırmasını öneriyoruz"

Prof. Dr. Ayşe Yıldırım, "Özellikle bu son zamanlarda çok soruluyor. 12 yaşın üzerinde Covid aşılaması başladığından beri mümkün olduğu kadar bütün hastalarımızın Covid aşısını yaptırmasını, kalp hastalarımızın, çocuk hastalarımızın yaptırmasını öneriyoruz. Yaptırmadıkları takdirde bize çok daha kötü bir şekilde gelen hastalarımız oldu. Bizim şu anki tecrübelerimize göre yaptırma önerisinde bulunuyorum" şeklinde konuştu.

"Sınav kaygısı olan çocuklarda ciddi göğüs ağrıları olabiliyor"

Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Yıldırım, "Eğer bir bebek doğduktan sonra, morarması oluyorsa, sık nefes alıp veriyorsa, kilo alamıyorsa bir kalp hastası olma ihtimali yüksektir. Çocuk, doktorları eğer öneriyorlarsa onlar mutlaka gelmeli. Göğüs ağrısı bizim açımızdan erişkinlerde olduğu gibi çok önemli değil. Göğüs ağrısının büyük bir nedeni kalp dışı nedenlerden kaynaklanmaktadır. Mide ağrıları olabilir, kas iskelet sistemi ağrıları olabilir, büyüme ağrıları olabilir. Psikolojik olabilir. Bunu en çok sınavlardan sonra çocuklarda çok görüyoruz. Sınav kaygısı olan çocuklarda ciddi göğüs ağrıları olabiliyor. Küçük bir kısmında ise kalp kökenli göğüs ağrılarını görebiliyoruz. Eğer yeni başladıysa ciddi bir sıkıntısı, solunum sıkıntısı, ateş, öksürük, aksırık varsa, göğüs ağrısı ciddi ve uzun süreli bir ağrı ise o zaman bir çocuk kardiyolojisine başvurmalarında fayda var" dedi.

Yüz yüze eğitime başlayan çocukların aşılanması hakkında konuşan Prof. Dr. Ayşe Yıldırım, "Okullar açıldı ve temennimiz hepsinin uzun süre yüz yüze eğitimde olmaları. Ama bunun için hem velilerin, hem çocukların, hem de öğretmenlerin bazı konularda dikkat etmesi gerekiyor. Aşılanma bizim için çok değerli ve önemli. Mutlaka bütün personelin ve 12 yaş üzerindeki çocukların hepsinin aşılanmasını öneriyoruz. Ama bunun yanında hijyen de çok önemli. Çocukların aşılanması şu açıdan da çok değerli, aşılanmış çocuk eve virüs götürmeyecek, daha küçük aşılanmamış olan kardeşinin enfekte olmasına neden olmayacak. Ailelere enfeksiyon götürmeyecek" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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