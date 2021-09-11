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BioNTech, mRNA kanser tedavisini insanlarda denemeye başladı

Kanser hücrelerine saldırmak için haberci RNA'yı (mRNA) kullanan bir kanser tedavisi, yeni bir çalışmanın tedavinin farelerde tümörleri tamamen küçültebildiğini ortaya koymasını takiben insanlar üzerinde deneniyor.
11 Eylül 2021 16:30
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BioNTech, mRNA kanser tedavisini insanlarda denemeye başladı

Independent Türkçede yer alan habere göre; Pfizer'in çığır açan mRNA aşısını geliştiren Alman şirket BioNTech, bu yöntemle üretilen ve tümörle savaşan proteinlerin insanlarda kanserli hücrelerle savaşırken etkili olup olmayacağını incelemek için tedaviyi denemeye başladı.

mRNA vücuttaki hücrelere protein üretme talimatı veren moleküllerdir. Science Translational Medicine adlı akademik tıp dergisinde yayımlanan çalışmada araştırmacılar, kanser hücreleriyle savaşmak için bağışıklık hücreleri tarafından doğal olarak üretilen bir protein olan sitokinleri üretecek bir mRNA karışımı geliştirdi.

Pfizer'in koronavirüs aşısına benzer şekilde yeni terapi, vücuda istenen proteini üretmeyi öğretiyor. Bu durumda söz konusu protein vücudun kanserli hücrelerle savaşmasına yardımcı olan anti-tümör proteinleri.

Çalışmanın sonuçları mRNA karışımının iki farklı kanser türüne sahip (cilt ve akciğer kanseri) farelere enjekte edilmesiyle 40 günden kısa bir sürede 20 fareden 17'sinde tümörleri küçültebilecek miktarda sitokin üretecek bir bağışıklık tepkisinin tetiklendiğini ortaya koydu.

Ayrıca hayvanlardan bazılarında tedavinin hedeflenen cilt kanserinden gelişmiş anti-tümör yanıtların kaydedildiği akciğer kanseri hücrelerine doğru hareket ettiği ve böylece hayatta kalma şansı ve tümör küçülmesini daha da iyileştirdiği görüldü.

Bilim insanları çalışmalarında tedavinin uygulanabilir bir yaklaşım olsa da istenmeyen yan etkiler tetikleyebileceğini de açıkladı.

Başarılı çalışmanın sonucunda tedavinin klinik denemelerine başlandı. 2019'dan bu yana 231 katılımcının dahil olduğu birinci/ikinci faz denemesi devam ediyor. Kasım 2020'de yayımlanan ön sonuçlar şu anda SAR441000 olarak bilinen deneme tedavisinde herhangi bir olumsuz yan etki kaydetmemişti.

BioNTech tarafından geliştirilen Pfizer aşısı, Kovid-19'a karşı aşının ikinci dozuyla birlikte yüzde 90'ın üzerinde etkililik göstererek koronavirüse karşı küresel bağışıklamanın ön saflarında yer aldı.
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