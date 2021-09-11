FETÖ, gözlerinden öpüp, bayram harçlığı göndermiş
|11 Eylül 2021 16:32
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Denizli'de FETÖ'ye ait hücre evine düzenlenen operasyonda kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı ile aranan çift yakalandı. Hücre evinde 17 bin 150 euro ve "Gözlerinizden öpüyorum, bayram harçlıklarınız" yazılı not kağıdı çıktı.
Denizli'de FETÖ/PFY Terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün hücre evinde saklandıkları tespit edilen 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Pamukkale ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bulunan hücre evine düzenlenen operasyonda 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan eski öğretmen H.B., ve hakkında yakalama kararı ile 5 yıldır aranan eşi O.B., yakalandı. Hücre evinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 17 bin 150 euro ve üzerinde 'Gözlerinizden öpüyorum, bayram harçlıklarınız' yazılı kağıt ele geçirildi.
5 yıldır aranan O.B., Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilirken 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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