Kazada önlem almaya çalışan KGM görevlisi canından oldu
|11 Eylül 2021 16:46
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Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 BM 790 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak refüje girdi. Paramparça olan otomobilde yolcu olarak bulunan bir kadın ise otomobilde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine karayolları ekipleri kaza bölgesinde önlem almaya çalışırken, aynı istikamette seyir halinde olan 34 DCZ 458 plakalı Audi marka otomobil, önce karayolları görevlisi Bekir Tekirağaç'a daha sonra da bariyerlere çarptı. Meydana gelen ikinci kazada da Tekirağaç ve otomobil sürücüsü yaralandı.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan karayolları görevlisine ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise, BMW marka otomobilin içerisinde sıkışarak yaralanan kadın yolcuyu kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen kadın, ve hafif yaralanan diğer otomobilin sürücüsü tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alınan karayolları görevlisi Bekir Tekirağaç, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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