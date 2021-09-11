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Datça'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
11 Eylül 2021 16:59
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Datça'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 16.31'de 8,02 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 40 kilometre olarak ölçüldü.
Anadolu Ajansı
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