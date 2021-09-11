Yönetmelik değişti. İnfaz koruma memurlarının silah taşıma ruhsatı sorunu çözüldü

2017 yılından bu yana devam eden infaz koruma memurlarının silah ruhsatı taşıma sorunu çözüldü.

DANIŞTAY, EKSİK DÜZENLEME OLDUĞU GEREKÇESİYLE, İPTAL ETMİŞTİ

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğinin 8. maddesinin c bendinin eksik düzenleme içerdiği gerekçesiyle açılan davada, Danıştay 2017 yılında iptal kararı vermişti. Bu iptal kararı nedeniyle de infaz koruma memurları bir süredir silah taşıma ruhsatı alamıyordu.

İDARE MEMURLARI VE İNFAZ KORUMA MEMURLARI UNVANLARI EKLENDİ

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğinin 8. maddesinde 11 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle yeni değişiklik yapıldı. Silah taşımalarına izin verilen kamu görevlileri arasına ceza infaz kurumu başkontrolörleri ve kontrolörleri, idare memurları ile denetimli serbestlik müdür ve müdür yardımcıları de eklendi. Ayrıca Danıştay tarafından iptal edildiği için "İnfaz ve koruma başmemurları ile infaz ve koruma memurlarına" ibaresi yönetmeliğe bir kez daha eklendi.

BÜYÜKŞEHİR GENEL SEKRETERLERİNE SİLAH TAŞIMA İZNİ VERİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyon Başkanı, üyeleri ve bu görevde bulunmuş olanlara, Büyükşehir belediyesi genel sekreteri, il özel idaresi genel sekreteri ve bu görevde bulunmuş olanlara silah taşımalarına izin verildi.

EMEKLİ SAYIŞTAY DENETÇİLERİ DE ZATİ SİLAH İÇİN TAŞIMA RUHSATI ALABİLECEK

Emekli olan Sayıştay üyelerine mevcut veya alacakları zati silahları için taşıma ruhsatı verildi.

EMEKLİ OLDUKLARINDA ZATİ SİLAH İÇİN TAŞIMA RUHSATI VERİLENLER

Ayrıca aşağıda yer verilenlere emekli olmaları halinde mevcut veya alacakları zati silahları için taşıma ruhsatı verildi.

"1) Ceza infaz kurumu başkontrolörleri ve kontrolörlerine, birinci ve ikinci müdürlerine, idare memurları ile denetimli serbestlik müdür ve müdür yardımcılarına,

m) İnfaz ve koruma başmemuru ile infaz ve koruma memurlarına,

n) Cumhurbaşkanlığı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyon Başkanlığı vc üyeliği görevinde bulunmuş olanlara,

o) Yapılan soruşturma sonucu veya kesinleşmiş yargı kararı üzerine görevine son verilenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanlar ve yapılan soruşturma sonucu görevlerine son verilmiş olduğu anlaşılanlar hariç, en az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı, belediye başkanlığı ve il genel meclis üyeliği yapmış olanlara,"

UZMAN ERBAŞLARA ZATİ DEMİRBAŞ SİLAH HAKKI

Yapılan bir başka değişiklikte ise, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşların yanı sıra uzman erbaşlara da bedeli mukabili zati demirbaş silah alma hakkı tanındı.

Yönetmelikte yapılan değişikliklerin tümü için tıklayınız.