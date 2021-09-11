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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'de incelemelerde bulundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) incelemelerde bulundu.
11 Eylül 2021 17:12
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'de incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a incelemeleri sırasında, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'de yaklaşık 30 dakika süren incelemelerinin ardından Türkiye'nin en büyük kütüphanesini kurmak için çalışmaların sürdürüldüğü Rami Kışlası'na hareket etti.
Anadolu Ajansı
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