Aşı karşıtlarının yaptığı miting beklenen ilgiyi görmedi
|11 Eylül 2021 17:32
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Korona virüs aşısı karşıtları 'Büyük Uyanış' mitingi için Maltepe Sahil Etkinlik Alanında buluştu. Türkiye'nin bir çok şehrinden mitinge katılım sağlayan vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren etkinlik alanı çevresinde yoğunluk oluşturdu. Polis denetim noktasında üst taraması sonrası geçiş yapan vatandaşlar miting alanına geçti. Mitingi düzenleyen bir çok isim kürsüye çıkarak konuşmalarını gerçekleştirdi.
Öte yandan, kontrollerde aşı kartı ya da PCR testi istenmedi. Polis ekipleri tarafından yapılan maske ve sosyal mesafe uyarılarına rağmen vatandaşların maske ve mesafe kuralına uymadığı görüldü. Saat 15.00 itibariyle başlayan miting saat 18.00'de sona erecek.
Mitinge katılan Ali Kalkan isimli vatandaş, "Aşıya karşı olduğumuz için buradayız. Savunmuyoruz aşıyı. Aşının çözüm olduğunu düşünmüyoruz. Küreselcilerin tuzakları bunlar. Ülkeleri ellerine geçirmek istiyorlar. Dünya nüfusunu onların deyimiyle 500 milyona düşürmeye çalışıyorlar. Biz bunu elimizden geldiğince engellemeye çalışacağız" dedi.
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