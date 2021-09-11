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Veli, kayıp oyuncak yüzünden öğretmeni darp etti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde öğrencinin sınıfta kaybettiği oyuncağının bulunmasını isteyen veli tartıştığı sınıf öğretmenini okul önünde darp ettiği iddia edildi. Hastaneden darp raporu alan öğretmen veliden şikayetçi oldu.
11 Eylül 2021 18:14
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Veli, kayıp oyuncak yüzünden öğretmeni darp etti

Olay, Pamukkale ilçesi Feslikan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Atatürk İlkokulunda 1. Sınıf öğrencisi Ayhan U., sınıfta oyuncağını kaybetti. Babasına oyuncağını kaybettiğini belirtmesinin ardından veli Ziya U., oğlunun sınıf öğretmenini cep telefonu ile arayarak okulun önüne gelmesini istedi.

Veli, öğretmenden oyuncağın bulunmasını istemenin ardından aralarında tartışma çıktı. Tartışmada öğretmen Tevfik A'yı diğer öğretmenler ayırdı.

Darp edilen öğretmen rapor alarak veli Ziya U'dan şikayetçi oldu. Veli Ziya U., polis ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi alınmasının ardından velide öğretmenden şikayetçi oldu. Veli Ziya U. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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