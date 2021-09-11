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İBB'ye önerildi, hayata geçiyor: Yetersiz Bakiye projesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Katılımcı Bütçe' uygulaması ile önerilen projeleri kamuoyuyla paylaştı.
11 Eylül 2021 18:34
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İBB'ye önerildi, hayata geçiyor: Yetersiz Bakiye projesi

Haber Global'de yer alan habere göre; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz 7 Ağustos'ta Twitter hesabından paylaştığı bir video ile İstanbul'un ilk "katılımcı bütçesini" hazırladıklarını duyurmuştu.

İstanbullular, bitiş süresi olarak duyurulan 15 Ağustos'a kadar, kente değer katacak projelerini butcesenin.istanbul adresine yolladı.

İmamoğlu, vatandaşların yoğun katılım gösterdiği "Katılımcı Bütçe Modeli" ile ilgili bilgileri kamuoyu ile paylaştı.

Saraçhane'deki ana yerleşkede basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu, 7 Ağustos'tan 15 Ağustos'a kadar olan 8 günlük süre içerisinde butcesenin.istanbul adresine, toplam 4.873 proje önerisi geldiği bilgisini paylaştı. Titizlikle incelenen proje önerilerinden teknik ve yasal yönden uygun görülen 191'inin, İstanbulluların beğenisine sunulduğunu kaydeden İmamoğlu, 21-29 Ağustos tarihleri arasında, yine butcesenin.istanbul adresi üzerinden gerçekleştirilen seçimde, toplam 147,837 kez oy kullanıldığını aktardı.

Bu projeler arasından 27 projenin 2022 yılında İBB bütçesi kapsamında hayata geçirilmesine karar verildi.

YETERSİZ BAKİYE

İstanbul Kart'ında yeterli bakiyesi bulunmayan vatandaşlara, ulaşımlarının kesintiye uğramaması için eksi kredi kullanma hakkının verilmesi, "Yetersiz Bakiye" projesi adıyla önerildi.

AFET GÖNÜLLÜLERİ

Afet ve Şehircilik temasında öne çıkan "Afet Gönüllüleri" başlıklı proje ile afet durumunda ihtiyaç duyulabilecek tüm eğitimlerin verilerek, afet ve kriz esnasında ilk müdahale kapasitesinin gönüllüler vasıtası ile artırılması önerildi. Bu konuda gelen benzer öneriler birleştirildi.

ELEKTRİKLİ İSBİKE

Proje kapsamında, yeni İSBİKE istasyonlarının kurulması ve bisikletlerin ulaşım aracı olarak daha efektif kullanılabilmesi için elektrikli bisiklet dönüşümü yapılması önerildi.

YAŞ ALANLAR BUTONU

Proje ile her ilçede oluşturulacak kontrol merkezleri ve dijital haritalama çalışmalarıyla, ihtiyaç sahibi yaş almış vatandaşların yerel yönetimler tarafından sunulan hizmetlere ulaşımının sağlanması hedeflendi.

DENİZLER ARTIK DAHA TEMİZ

Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilaj sorununun çözümüne ilişkin önerilen proje ile file yöntemi kullanılarak, İSKİ yetki alanında olan bölgelerde, mevcut arıtmalara ek olarak, file yöntemiyle kirlenmenin önlenmesi önerildi.
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