WhatsApp son görülme özelliğini değiştiriyor
|11 Eylül 2021 18:36
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Dünya çapında yaklaşık 1.6 milyar kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir özelliği devreye sokmaya hazırlanıyor.
NTV'nin WABetaInfo sitesinden aktardığı habere göre, 'gizlilik' ayarlarında yeni bir düzenlemeye gitme kararı alan WhatsApp, Android ve iOS'te beta olarak bir özelliği kullanıma sundu.
Güncellemeyle birlikte WhatsApp kullanıcılar; 'son görülme' özelliğini 4 farklı şekilde kullanabilecek. 'Herkes', 'Kişilerim' ve 'Kimse' dışında 'Kişilerim hariç' seçeneği de kullanıcılara sunulacak.
Bu 'kara liste'ye eklediğiniz kişiler, son görülme saat ve tarihinizi göremeyecek. Henüz bu özelliklerin tüm kullanıcılar için ne zaman devreye gireceği hakkında net bir bilgi bulunmuyor.
TASARIM DEĞİŞİKLİĞİ DE YAPACAK
WhatsApp, iOS kullanıcıları için ufak bir tasarım değişikliği yapacak. Uygulamada, iOS'a gelecek olan ve sohbet baloncuklarının tasarımına odaklanan yeni güncellemeyle sohbet baloncuklarının rengi, tarzı ve büyüklüğü de değişmiş olacak.
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