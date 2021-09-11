İstanbul, Avrupa'nın 1 numaralı şehri seçildi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Travel and Leisure dergisinin bu yılki "Dünyanın En İyileri Ödülleri"nde İstanbul'un Avrupa'nın 1 numaralı kenti seçildiğini duyurdu.
|11 Eylül 2021 19:20
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Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "Avrupa'daki şehirler arasında İstanbul zirvede. İstanbul, Avrupa'nın 1 numaralı şehri. Travel and Leisure'nin bu yılki 'Dünyanın En İyileri Ödülleri'nde binlerce kişi İstanbul'u favori şehir olarak seçti. Bu gurur hepimizin." açıklamasını yaptı.
Dergi tarafından yapılan ankete katılanların son üç yıllık tecrübelerine göre 11 Ocak - 11 Mayıs tarihleri arasında yapılan oylamayla İstanbul, 91.32 puanla birinci oldu.
İstanbul'un bitmeyen cazibesiyle her zaman tarihin buluşma noktası olduğu, Topkapı Sarayı ve Ayasofya gibi tarihi mekanların olduğu ifade edilen değerlendirme yazısında Nişantaşı ve Galataport gibi modern çekiciliğin olduğu yerlere değinilerek İstanbul Havalimanı'ndan da övgüyle bahsedildi.
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