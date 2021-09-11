1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Düzenli bir şekilde egzersiz yapmak kaygı riskini azaltabilir

Yapılan bir araştırmada, düzenli egzersiz yapmanın kaygı (anksiyete) riskini yüzde 60 azalabileceği ortaya konuldu.
11 Eylül 2021 19:35
+Aa- Yazdır
Düzenli bir şekilde egzersiz yapmak kaygı riskini azaltabilir

EurekAlert internet sitesinin haberine göre, İsveç'te araştırmacılar, 1989-2010 yılları arasında düzenlenen, "Vasaloppet" adı verilen, dünyanın en büyük uzun mesafe kayak yarışına katılan ve katılmayan kişilerin verilerini inceledi.

Sonuçları "The Innovation" dergisinde yayımlanan çalışmada araştırmacılar, 400 bin kişinin verilerini değerlendirdi.

Araştırmanın baş yazarı Martine Svensson ve İsveç Lund Üniversitesi Deneysel Tıp Bilimleri bölümünden araştırmacı Tomas Deirborg, "Fiziksel olarak daha aktif bir yaşam tarzına sahip olan grubun, 21 yıla varan bir takip döneminde, kaygı bozuklukları geliştirme riskinin neredeyse yüzde 60 daha düşük olduğunu bulduk." dedi.

Uzmanlar, kadınlarda da erkeklerde olduğu gibi aktif yaşam tarzı ile düşük kaygı riski arasında bir bağlantı görüldüğünü kaydetti.

Erkek ve kadın kayakçılar üzerinde yapılan incelemelerde, erkek kayakçıların performans düzeyleriyle kaygı bozukluğu arasında doğrudan bir ilişki bulunamazken, kayakta yüksek performans gösteren kadınların daha düşük düzeyde performansta bulunan kadınlara göre 2 kat kaygı bozukluğu yaşadığını ortaya konuldu.

Ancak buna rağmen kaygı riskinin, yüksek performans sergileyen kadınlarda, egzersiz yapmayanlara kıyasla daha düşük olduğu belirtildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Akar İdlib'deki saldırıda yaralanan askerleri ziyaret etti
11 Eylül 2021 19:50		 2 kez Almanya'da, 4 kez Türkiye'de aşı oldu
11 Eylül 2021 19:04
Aşı karşıtlarının yaptığı miting beklenen ilgiyi görmedi
11 Eylül 2021 17:32		 BioNTech, mRNA kanser tedavisini insanlarda denemeye başladı
11 Eylül 2021 16:30
'Kalp hastası çocukların Covid aşısı yaptırmasını öneriyoruz'
11 Eylül 2021 16:26		 Başkent'te bir okulda 2 öğrencide koronavirüs çıktı
11 Eylül 2021 16:24
Şehit çocukları CB Millet Kütüphanesini ziyaret etti
11 Eylül 2021 15:59		 Şehit iki askerimiz son yolculuklarına uğurlandı
11 Eylül 2021 15:32
Aşı olmayan hamilelere 'bebekleriniz de tehlikede' uyarısı
11 Eylül 2021 15:31		 Aşı oldu SMS gelmeyince görevlilerin fotoğrafını çekti
11 Eylül 2021 15:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:50 - Bakan Akar İdlib'deki saldırıda yaralanan askerleri ziyaret etti19:35 - Düzenli bir şekilde egzersiz yapmak kaygı riskini azaltabilir19:23 - İl Milli Eğitim Müdürü, koltuğunda 25 gün oturabildi19:20 - İstanbul, Avrupa'nın 1 numaralı şehri seçildi19:04 - 2 kez Almanya'da, 4 kez Türkiye'de aşı oldu18:38 - KKTC'ye girişlerde PCR testi ve QR kodu şartı devam edecek
18:36 - WhatsApp son görülme özelliğini değiştiriyor18:34 - İBB'ye önerildi, hayata geçiyor: Yetersiz Bakiye projesi18:19 - Uzman çavuş, motosiklet kazasında hayatını kaybetti18:14 - Veli, kayıp oyuncak yüzünden öğretmeni darp etti18:07 - Çocuğa cinsel istismar davasında mahkemeden 'rıza' kararı17:37 - Bakan Akar: Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı
17:32 - Aşı karşıtlarının yaptığı miting beklenen ilgiyi görmedi17:12 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'de incelemelerde bulundu17:09 - Yönetmelik değişti. İnfaz koruma memurlarının silah taşıma ruhsatı sorunu çözüldü17:08 - A Milli Futbol Takımı Sorumlusu belli oldu16:59 - Datça'da 4,4 büyüklüğünde deprem
16:46 - Kazada önlem almaya çalışan KGM görevlisi canından oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Atama kararları yayımlandı
6. dönem toplu sözleşmeyle mali haklarında artış olduğu zannedilen 3 kadro unvanı
Ankara'da yolcu otobüsü yandı: 1 ölü, 20 yaralı
Bakan Özer PCR testiyle ilgili konuştu! Kaç okul karantinaya girip kapandı?
'Propaganda'yı Kemal Sunal'ın ailesi kazandı
'Tuvalete gideni oyarım' dedi, tazminatsız işten atıldı!
Veli, kayıp oyuncak yüzünden öğretmeni darp etti
Okulun ilk günü bu satırları yazdı: Annem melek oldu
Arınç'tan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sert tepki
İl Milli Eğitim Müdürü, koltuğunda 25 gün oturabildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sağlık Bakanının bu akşam 18 de yapacağı açıklama 2
Sinekler 1
mutsuzluğu engellemenin yolları 3
dilekçe 1
şiddetli güneş fırtınası 1
Sözlüğü Özlemek 1
evde kış hazırlığı 1
şu anda dinlenen şarkı 4
ekmek çorbası 1
diğer virüsler nereye saklandı 1
SON İLANLAR
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 7 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
Kayseri Kocasinan İmar 31 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Baysan Eğitim Kurumları 4 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
İstanbul Kartursaş 5 İşçi Alacak
İstanbul Asfalt Fabrikaları 1 İşçi Alacak
İstanbul Kahıthane SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Isparta Sarıidris Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam