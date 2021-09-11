Bakırköy'de asayiş uygulaması: İlçede giriş çıkışlar kapatıldı
Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçenin bütün giriş çıkışları tutularak uygulama yapıldı. Uygulamada aranması olan bir şahıs yakalanırken usulsüz çakar kullanan bir araca da cezai işlem uygulandı.
|11 Eylül 2021 20:10
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Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçede asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada, ilçeye giriş yapan araçlar ile şüpheli görülen şahıslar tek tek arandı.
Yapılan GBT sorgulamasında aranması olan bir şahıs Yunus polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Uygulamada ayrıca, bir araçta çakar gören ekipler şüphe üzerine aracı durdurdu.
Aracın yapılan sorgulamasında çakar takma yetkisinin olmaması üzerine araç sürücüsüne ve bağlı olduğu şirkete trafik polisleri tarafından cezai işlem uygulandı. Öte yandan ilçenin kalabalık noktalarında da yaya vatandaşlara yönelik GBT uygulaması gerçekleştirilirken, uygulamada polis drone kullanıldı.
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