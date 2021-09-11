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Muhteşem doğasıyla Papart Vadisi kendine hayran bırakıyor

Artvin'in Şavşat ilçesinde bulunan 'Doğal Sit Alanı' özelliği taşıyan Papart Vadisi masal diyarlarını andırıyor. Doğal dokunun bozulmadığı, yöreye özgü ahşap mimarinin yer aldığı vadide, nitelikli ormanları kendine hayran bırakıyor.
11 Eylül 2021 20:13
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Muhteşem doğasıyla Papart Vadisi kendine hayran bırakıyor

Artvin'in Şavşat ilçesi Meydancık Köyünde yer alan Papart Vadisi 2010 yılında 'Doğal Sit Alanı' ilan edildi. Papart Vadisi, Türkiye'nin saklı cenneti olarak nitelendirilen 'sakin şehir' unvanına sahip Şavşat ilçesine 50 km uzaklıkta yer alıyor. Doğal kaynak değerleri açısından zengin bir potansiyele sahip olan vadi, yoğun ormancılık faaliyetlerinden uzak, doğal yaşlı ormanları, anıt nitelikli ağaçları, çok sayıda otsu ve odunsu bitki türünü içeren flora zenginliği, akarsuları ve çağlayanlarıyla dikkat çekiyor.

Papart Vadisi Doğal Sit Alanı içerisinde, şelaleler, göller ve coşkun akan buz gibi dereler ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. Yaz aylarında sıcaktan bunalan yöre halkı buz gibi akan dereye girip serinlerken, yerli ve yabancı turistler kamp alanı olarak bu bölgeyi kullanıyor.

Aynı zamanda iklimi ve doğal yapısının bal üretimi için elverişli olması bölgeye ayrı bir değer katarken, vadi bölgenin en önemli bal üretim merkezi olarak değerlendiriliyor. Yaylalarda yer alan Şavşat evi olarak tescillenmiş yöreye özgü ahşap mimarilerinin yer aldığı evler vadiye farklı bir güzellik katıyor.

Ailesiyle Papart Vadisini ziyarete gelen Atila Yalanız, yaptığı açıklamada "Buraya gelerek mangalımızı yaptık. Serinlemek için dereye girdik. Gerek vadisiyle, gerek yeşilliğiyle, kuş sesleriyle vadinin verdiği huzur görülmeye değer. Herkesin buraları gelip görmesini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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