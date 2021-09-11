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MEB, okul kantinlerini yeniden kiraya vermeye başladı

MEB, okul kantin kiralama iş ve işlemlerinin 13 Eylül 2021 tarihi itibariyle başlayacağını açıkladı
11 Eylül 2021 21:15
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MEB, okul kantinlerini yeniden kiraya vermeye başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 13 Eylül'den itibaren okul kantin kiralamalarını başlatıyor. Bakanlıktan illere gönderilen yazıda, mevcut kantin işletmelerinin kiralarının tespitinde 13 Mart 2020 tarihinde geçerli olan kira bedelinin esas alınacağını, 13 Eylül'den sonra yapılacak kiralamalarda ise ihale bedelinin esas alınacağı belirtildi.

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