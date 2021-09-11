Bitlis'te 9 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı
Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 9 köy ve bağlı mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
|11 Eylül 2021 21:50
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Valilikten yapılan açıklamada, il merkezine bağlı bazı köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bitlis ili merkez ilçesi sınırlarındaki Keçili, Ortakapı, Döşkaya, Güven, Karınca, Sarıkonak, Harmanyeri, Esenburun, Direktaşı köy ve mezraları bölgelerinde, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, bugün saat 21.30'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."
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