1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Denetimden kaçarken 2 polise çarpan sürücü yakalandı

Ankara'da, polis denetiminden kaçarken 2 polisi yaralayan otomobilin sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı.
11 Eylül 2021 21:52
+Aa- Yazdır
Denetimden kaçarken 2 polise çarpan sürücü yakalandı

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Gölbaşı ilçesi İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz bulvarında meydana geldi. Bulvar üzerinde uygulama yapan trafik ekipleri, G.T. yönetimindeki 06 GDC 54 plakalı otomobile 'dur' ikazında bulundu. Polislerin 'dur' ikazına uymayan sürücü G.T., uygulama yapan polis memurları A.K. ile H.Ö.'ye çarparak olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası otomobil sürücüsünü ve olay esnasında araçta bulunan S.K., M.N.Ö., L.E.Y. ve İ.E.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Kazada yaralanan polis memurları A.K ile H.Ö. hafif yaralı şekilde hastaneye kaldırılırken, sürücü G.T.'ye kasten adam öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve suçu bildirmeme suçlarından işlem başlatıldı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Polis memuru ve gece bekçisi pitbull saldırısında yaralandı
11 Eylül 2021 22:56		 Ankara'da yolcu otobüsü yanmıştı, ölü sayısı 2'ye yükseldi
11 Eylül 2021 22:55
Uzman çavuş, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
11 Eylül 2021 18:19		 Kazada önlem almaya çalışan KGM görevlisi canından oldu
11 Eylül 2021 16:46
Bartın'da cenaze evinde balkon çöktü: 13 yaralı
11 Eylül 2021 15:25		 Ankara'da parkta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
11 Eylül 2021 14:59
Yankesicilik şüphelisi otobüsün kamera kayıtlarından tespit edilerek yakalandı
11 Eylül 2021 14:45		 Maltepe'de bir kadın otel odasında ölü bulundu
11 Eylül 2021 14:40
Hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobilin sürücüsü hafif yaralandı
11 Eylül 2021 13:10		 Kahramanmaraş'ta otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü
11 Eylül 2021 12:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:56 - Polis memuru ve gece bekçisi pitbull saldırısında yaralandı22:55 - Ankara'da yolcu otobüsü yanmıştı, ölü sayısı 2'ye yükseldi22:48 - Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı22:33 - Türkiye'de ilk kez kuruldu, 'akıllı kavşak' dönemi başladı22:19 - Yeni iPhone 13'e günler kaldı: Türkiye fiyatları ne olacak?22:17 - Marmara'da müsilaj incelemesi: Bu seneki manzarayı arayacağız
22:08 - AYM'den ihraç edilen akademisyenlerin önünü açacak karar!22:05 - Nüfusu üçe katlanan Bodrum'a yeni hastane yapılıyor22:03 - Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri, sahiplerini buldu22:01 - 'Havada, karada, suda patates yetiştiriyoruz'21:55 - Şarkıcı Hadise'yi röntgenlerken yakalandı! Dava açtı21:52 - Denetimden kaçarken 2 polise çarpan sürücü yakalandı
21:50 - Bitlis'te 9 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı21:15 - MEB, okul kantinlerini yeniden kiraya vermeye başladı21:13 - Erdoğan, 'Gençlerle Şiir Gecesi' programına katıldı20:21 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı20:20 - Anket: Seçmenler, ittifaklardan ne kadar memnun?
20:13 - Muhteşem doğasıyla Papart Vadisi kendine hayran bırakıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Atama kararları yayımlandı
6. dönem toplu sözleşmeyle mali haklarında artış olduğu zannedilen 3 kadro unvanı
İl Milli Eğitim Müdürü, koltuğunda 25 gün oturabildi
Veli, kayıp oyuncak yüzünden öğretmeni darp etti
Ankara'da yolcu otobüsü yanmıştı, ölü sayısı 2'ye yükseldi
'Tuvalete gideni oyarım' dedi, tazminatsız işten atıldı!
Bakan Özer PCR testiyle ilgili konuştu! Kaç okul karantinaya girip kapandı?
'Propaganda'yı Kemal Sunal'ın ailesi kazandı
Yönetmelik değişti. İnfaz koruma memurlarının silah taşıma ruhsatı sorunu çözüldü
Okulun ilk günü bu satırları yazdı: Annem melek oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şiddetli güneş fırtınası 1
itiraf 1
Tamamlayıcı sağlık sigortası 1
acı biber doğramış elini ağzına burnuna dokundurmak 4
ekmek çorbası 1
yüzyüze eğitim 1
aşı deneyimleri 1
dokuz eylül 1
kovid-19 aşı kartı 2
sezen aksu dinlemek 1
SON İLANLAR
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam