Denetimden kaçarken 2 polise çarpan sürücü yakalandı
|11 Eylül 2021 21:52
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Olay, gece saat 03.00 sıralarında Gölbaşı ilçesi İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz bulvarında meydana geldi. Bulvar üzerinde uygulama yapan trafik ekipleri, G.T. yönetimindeki 06 GDC 54 plakalı otomobile 'dur' ikazında bulundu. Polislerin 'dur' ikazına uymayan sürücü G.T., uygulama yapan polis memurları A.K. ile H.Ö.'ye çarparak olay yerinden kaçtı.
Polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası otomobil sürücüsünü ve olay esnasında araçta bulunan S.K., M.N.Ö., L.E.Y. ve İ.E.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Kazada yaralanan polis memurları A.K ile H.Ö. hafif yaralı şekilde hastaneye kaldırılırken, sürücü G.T.'ye kasten adam öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve suçu bildirmeme suçlarından işlem başlatıldı.
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