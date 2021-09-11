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Şarkıcı Hadise'yi röntgenlerken yakalandı! Dava açtı

Ünlü şarkıcı Hadise'yi evinin önüne gelerek rahatsız ettiği için hakkında uzaklaştırma kararı verilen Tarık D., bu kez şarkıcıyı gözetlerken yakalandı. Çok rahatsız olan Hadise bu kez uzlaşmayı reddetti ve Hadise'nin röntgencisine bir yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
11 Eylül 2021 21:55
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Şarkıcı Hadise'yi röntgenlerken yakalandı! Dava açtı

Tarık D., ocak ayında Hadise'nin oturduğu siteye gelip güvenlik görevlilerine sanatçıyı sordu. İstediği cevabı alamayan genç adam, gecenin ilerleyen saatlerinde yeniden siteye geldi.

ÖNCE ÖNEMSEMEDİ

Güvenlik görevlileri durumu Hadise'ye bildirdi ama sanatçı olayı önemsemedi. Tarık D., ertesi gün yeniden sitenin önüne gelip aracıyla kapıyı gözetlemeye başlayınca işin rengi değişti.

HAPİS DAVASI AÇTI

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, durumun ciddiyetini fark eden şarkıcı, şahıstan şikayetçi oldu. Bu arada İstanbul Aile Mahkemesi de Tarık D.'nin bir ay süreyle Hadise'ye yaklaşmamasına karar verdi. Başsavcılık ise yaptığı soruşturmayı tamamladı. Hadise, kendisini gözetleyen şahısla uzlaşma teklifini reddedince şüpheli hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Sabah
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