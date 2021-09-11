1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Havada, karada, suda patates yetiştiriyoruz'

Niğde'de, Patates Araştırma Enstitüsü'nce Hidroponik (suda) ve Aeroponik (havada) tekniğiyle mini yumru patates tohumu üretimine başlandı. Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, "Hem havada hem karada hem de suda patates yetiştiriyoruz" dedi.
11 Eylül 2021 22:01
+Aa- Yazdır
'Havada, karada, suda patates yetiştiriyoruz'

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, enstitüsü olarak sektöre 10 yerli ve milli patates çeşidinin kazandırdıklarını söyledi. Hidroponik (suda) ve Aeroponik (havada) tekniğiyle su içinde mini yumru patates tohumu üretimine başladıklarını anlatan Pırlak, "Aeroponik'in sistemin köklerine sis veya buhar şeklinde besin çözeltisi verilerek havada asılı duran bitki yetiştirme tekniğidir. Böylece hem havada hem karada hem de suda patates yetiştiriyoruz.

Üreticilerimizin maliyetini ve girdilerini azaltmak için enstitü olarak havada, karada ve suda patates üreterek sektöre en uygun, en az maliyetli üretim sisteminin kazandırılmak için çalışıyoruz. Topraklı, Aeroponik ve Hidroponik yöntemle istenilen büyüklüğe ulaşan mini yumrular, hasat edilmeye başlandı.

Enstitümüzde hastalık ve zararlılarına karşı dayanıklı patates çeşitlerinin geliştirilmesinin yanında patatesle ilgili birçok Ar-Ge faaliyetine de imza atıyoruz. Özellikle doku kültürü laboratuvarımızda yerli ve milli patates çeşitlerimizin çoğaltılmasına hızla devam ediyoruz" dedi.

Pırlak, bu yöntemlerle mini yumru üretim sisteminde bitki başına 50 ile 150 arasında patates yumrusu elde edildiğini de sözlerine ekledi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Marmara'da müsilaj incelemesi: Bu seneki manzarayı arayacağız
11 Eylül 2021 22:17		 Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri, sahiplerini buldu
11 Eylül 2021 22:03
Eğirdir Gölü, bir asırdır görülmeyen su kaybı yaşıyor
11 Eylül 2021 20:12		 Bakan Akar İdlib'deki saldırıda yaralanan askerleri ziyaret etti
11 Eylül 2021 19:50
Düzenli bir şekilde egzersiz yapmak kaygı riskini azaltabilir
11 Eylül 2021 19:35		 2 kez Almanya'da, 4 kez Türkiye'de aşı oldu
11 Eylül 2021 19:04
Aşı karşıtlarının yaptığı miting beklenen ilgiyi görmedi
11 Eylül 2021 17:32		 BioNTech, mRNA kanser tedavisini insanlarda denemeye başladı
11 Eylül 2021 16:30
'Kalp hastası çocukların Covid aşısı yaptırmasını öneriyoruz'
11 Eylül 2021 16:26		 Başkent'te bir okulda 2 öğrencide koronavirüs çıktı
11 Eylül 2021 16:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:56 - Polis memuru ve gece bekçisi pitbull saldırısında yaralandı22:55 - Ankara'da yolcu otobüsü yanmıştı, ölü sayısı 2'ye yükseldi22:48 - Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı22:33 - Türkiye'de ilk kez kuruldu, 'akıllı kavşak' dönemi başladı22:19 - Yeni iPhone 13'e günler kaldı: Türkiye fiyatları ne olacak?22:17 - Marmara'da müsilaj incelemesi: Bu seneki manzarayı arayacağız
22:08 - AYM'den ihraç edilen akademisyenlerin önünü açacak karar!22:05 - Nüfusu üçe katlanan Bodrum'a yeni hastane yapılıyor22:03 - Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri, sahiplerini buldu22:01 - 'Havada, karada, suda patates yetiştiriyoruz'21:55 - Şarkıcı Hadise'yi röntgenlerken yakalandı! Dava açtı21:52 - Denetimden kaçarken 2 polise çarpan sürücü yakalandı
21:50 - Bitlis'te 9 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı21:15 - MEB, okul kantinlerini yeniden kiraya vermeye başladı21:13 - Erdoğan, 'Gençlerle Şiir Gecesi' programına katıldı20:21 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı20:20 - Anket: Seçmenler, ittifaklardan ne kadar memnun?
20:13 - Muhteşem doğasıyla Papart Vadisi kendine hayran bırakıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Atama kararları yayımlandı
6. dönem toplu sözleşmeyle mali haklarında artış olduğu zannedilen 3 kadro unvanı
İl Milli Eğitim Müdürü, koltuğunda 25 gün oturabildi
Veli, kayıp oyuncak yüzünden öğretmeni darp etti
Ankara'da yolcu otobüsü yanmıştı, ölü sayısı 2'ye yükseldi
'Tuvalete gideni oyarım' dedi, tazminatsız işten atıldı!
Bakan Özer PCR testiyle ilgili konuştu! Kaç okul karantinaya girip kapandı?
'Propaganda'yı Kemal Sunal'ın ailesi kazandı
Yönetmelik değişti. İnfaz koruma memurlarının silah taşıma ruhsatı sorunu çözüldü
Okulun ilk günü bu satırları yazdı: Annem melek oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şiddetli güneş fırtınası 1
itiraf 1
Tamamlayıcı sağlık sigortası 1
acı biber doğramış elini ağzına burnuna dokundurmak 4
ekmek çorbası 1
yüzyüze eğitim 1
aşı deneyimleri 1
dokuz eylül 1
kovid-19 aşı kartı 2
sezen aksu dinlemek 1
SON İLANLAR
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam