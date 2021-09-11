'Havada, karada, suda patates yetiştiriyoruz'

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, enstitüsü olarak sektöre 10 yerli ve milli patates çeşidinin kazandırdıklarını söyledi. Hidroponik (suda) ve Aeroponik (havada) tekniğiyle su içinde mini yumru patates tohumu üretimine başladıklarını anlatan Pırlak, "Aeroponik'in sistemin köklerine sis veya buhar şeklinde besin çözeltisi verilerek havada asılı duran bitki yetiştirme tekniğidir. Böylece hem havada hem karada hem de suda patates yetiştiriyoruz.

Üreticilerimizin maliyetini ve girdilerini azaltmak için enstitü olarak havada, karada ve suda patates üreterek sektöre en uygun, en az maliyetli üretim sisteminin kazandırılmak için çalışıyoruz. Topraklı, Aeroponik ve Hidroponik yöntemle istenilen büyüklüğe ulaşan mini yumrular, hasat edilmeye başlandı.

Enstitümüzde hastalık ve zararlılarına karşı dayanıklı patates çeşitlerinin geliştirilmesinin yanında patatesle ilgili birçok Ar-Ge faaliyetine de imza atıyoruz. Özellikle doku kültürü laboratuvarımızda yerli ve milli patates çeşitlerimizin çoğaltılmasına hızla devam ediyoruz" dedi.

Pırlak, bu yöntemlerle mini yumru üretim sisteminde bitki başına 50 ile 150 arasında patates yumrusu elde edildiğini de sözlerine ekledi.