1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri, sahiplerini buldu

Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü Prof. Şahin ve Dr. Türeci'ye Eczacıbaşı Topluluğu'nun 1959 yılında tıp alanında başlattığı ödüllendirme ve destek geleneğinin 62. yılında, Tıp Onur Ödülü'nün sahibi, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci oldu.
11 Eylül 2021 22:03
+Aa- Yazdır
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri, sahiplerini buldu

Şahin ve Türeci, 2019 yılının son aylarında başlayıp hızla tüm dünyaya yayılarak milyonlarca insanın hastalanmasına ve yüz binlercesinin ölümüne neden olan SARS-COV-2'ye karşı, bir yıldan daha kısa sürede etkili ve güvenilir bir aşı geliştirerek tıp tarihinde kayda değer bir başarıya imza atmaları nedeniyle Tıp Onur Ödülü'ne layık görüldüler.

Yeni bir teknolojinin ilk ürünü olma özelliğini taşıyan COVID-19 aşısı, keşfi 1960'ların başına kadar giden ve başta kanser olmak üzere birçok alandaki aşı projesine konu olan messenger RNA teknolojisinin de onay alarak insanlar üzerinde kullanıma sunulan ilk örneği. Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çifti, enfeksiyon dışında kanser ve nadir hastalık alanlarında da aşı geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri Bilimsel Değerlendirme Kurulu'nun değerlendirmeleri sonucunda 2021 Tıp Bilim Ödülü ise, immünoloji alanında birçok önemli buluşun sahibi bir bilim insanı olan ve Swiss Institute of Allergy and Asthma Research'de 2003 yılından beri İmmün Regülasyon Bölüm Başkanı olarak çalışan Prof. Dr. Mübeccel Akdiş'e verilirken, Tıp Teşvik Ödülü'nü Prof. Dr. Elif Çadırcı, Bilimsel Araştırma Destek Ödülü'nü Doç. Dr. Özgür Kütük, Tıp Öğrencileri Proje Ödülü'nü de Bengisu Karaköse kazandı.

7 Eylül 2021 Salı günü İstanbul'da düzenlenen ödül törenine, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri Bilimsel Değerlendirme Kurulu üyeleri ve ödül kazananların yanı sıra, Eczacıbaşı Topluluğu yöneticileri ve basın mensupları katıldı. Bilimsel çalışmalarının yoğunluğu nedeniyle İstanbul'a gelemeyen ve ödüllerini geçtiğimiz günlerde Almanya'da Bülent Eczacıbaşı ile Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri Bilimsel Değerlendirme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turgay Dalkara'nın elinden alan Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, gönderdikleri video mesajı ile ödülden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Törende konuşan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Topluluğun 79'uncu, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri'nin 62'nci yılına, dünyayı ve ülkemizi yaklaşık iki yıldır kuşatan pandemi koşullarında ulaştıklarını hatırlatarak, "Salgın sırasında dünyanın çeşitli bölgeleriyle birlikte ülkemizde de etkili olan deprem, yangın, sel gibi felaketlerle de sarsıldık ve hepsi birden; doğaya, çevreye karşı sorumluluklarımızın, araştırma ve bilimin önemini bir kez daha anlattı. Geleceğimiz için çok sayıda ders çıkarttık. Söz konusu ulusal ve küresel tehdit ve endişeler, ülke çapındaki kadar, uluslararası işbirliği ve dayanışmanın değerini de bir kere daha gösterdi.

Virüs çok kısa sürede nasıl küresel bir salgına dönüşmüşse; insanlığın, milletlerin, devletlerin felaketlerle mücadelesi de küresel olmak zorundaydı. Çözümün sınırları olamazdı. İki bilim insanının, Almanya'da bir Amerikan firmasıyla işbirliği yaparak çok kısa sürede bütün dünyaya sunduğu aşı geleceğe dair umudumuzu daha da güçlendirdi. Dört milyonun üzerinde can kaybı yaşayan dünya, iki yıl dolmadan beş milyar doz dolayında aşı yapabildiyse, bu onların katkılarıyla gerçekleşebildi" dedi.

1923'de sadece 300 kadar doktora sahipken 1933 üniversite reformunda misafir bilim insanlarının katkısıyla tıp eğitiminde çağı yakalayan Cumhuriyetin, bugünkü mücadelenin sağlam ve bilimsel temellerini hazırladığını vurgulayan Bülent Eczacıbaşı, "Topluluğumuz da, bu tarihin öncü ve önemli bir parçası olarak çağdaşlık yolculuğunda yerini aldı. İzmir'de Süleyman Ferit Bey'in eczanesiyle başlayan "toplumsal değerlere adanmışlık" II. Dünya Savaşı'nın yokluk şartlarında, İstanbul'da Nejat Eczacıbaşı'nın ufkuyla Türkiye'nin sağlık, hijyen, temizlik ve kaliteli yaşam sürecinin temel taşlarını oluşturdu. Topluluğumuzun faaliyetleri, ülkemizde daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşama öncülükle kalmadı; pandemi döneminde de sağlık sisteminin ve toplumun hayati ihtiyaçlarının karşılanmasına büyük katkı sağladı" diye konuştu.

Toplumsal hayatın her alanında "normalleşebilme" umudunun şimdi daha da güçlü olduğunu belirten Eczacıbaşı, "Elbette bu işin bitmediğini, yeni varyantlarıyla çok hareketli, inatçı bir virüsle karşı karşıya olduğumuzu unutmadan, gerekli tedbirleri elden bırakmadan hayatımızı sürdürmek durumundayız. Bu vesileyle, sağlık çalışanlarımızın ve her alandaki mücadelemizin tüm üyelerini yürekten selamlıyor, tüm kayıplarımızı saygıyla anıyoruz" dedi.

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri Bilimsel Değerlendirme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turgay Dalkara da, pandeminin yarattığı kaygı ile kişisel dünyamızın ötesindeki küresel sorunların da farkına varmaya başladığımıza dikkat çekerek, "Böyle kritik bir dönemde bilime her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bu zor sorunların çözümünde bilimi kılavuz almak konusunda tereddütümüz yok. Nitekim salgının ortaya çıkması ile birlikte bilim insanları virüsü tanımlamayı, tanı-tedavi yöntemleri ile aşı geliştirmeyi tarihte görülmemiş bir hızla başarabildiler. Sağlık çalışanlarımız ise daha ilk günden kendi hayatlarını hiç tereddütsüz riske atarak salgınla savaşta en ön cephede yer aldılar. Bu vesile ile hayatlarını kaybeden değerli sağlık çalışanlarımızı saygı ve şükranla anıyorum" dedi. Bütün zorluklara rağmen, bilimle güzel günlere erişeceğimize inancın tam olduğunu belirten Prof. Dalkara, "Merhum Dr. Nejat Eczacıbaşı'nı yıllar içinde pek çok değerli bilim insanımızı yüreklendiren ilerici vizyonu nedeniyle saygıyla anıyor ayrıca, başvuruları büyük bir titizlikle değerlendiren tüm Tıp Ödülleri Bilimsel Değerlendirme Kurulu üyeleri hocalarıma ve bilime koşulsuz destekleri için başta Sayın Bülent Eczacıbaşı olmak üzere Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı'na en içten teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

"Bilime katkı, başarıya ödül" geleneğinde 62 yıl

Ülkemizde tıp ve eczacılık bilimlerinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, 1959'da Dr. Nejat F. Eczacıbaşı tarafından dönemin çok değerli tıp hocaları Ord. Prof. Dr. Ekrem Şerif Egeli, Ord. Prof. Dr. Arif İsmet Çetingil, Ord. Prof. Dr. Muhiddin Erel, Prof. Dr. Reşat Garan, Prof. Dr. Sabih Oktay, Prof. Dr. Behiç Onul, Prof. Dr. Zafer Paykoç, Prof. Dr. Necmeddin Polvan'ın öncülüğünde bilimsel araştırmaları destekleme, başarılı bilim insanlarını ödüllendirme geleneği başlatılmıştı.

2019 Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri Bilimsel Değerlendirme Kurulu Prof. Dr. Turgay Dalkara başkanlığında, Prof. Dr. Murat Akova, Prof. Dr. Şermin Genç, Prof. Dr. Ahmet Gül, Prof. Dr. Arzum Erdem Gürsan, Prof. Dr. Hakan S. Orer ve Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu'ndan oluşuyor.

Dünya tıp çevrelerinde evrensel ölçütte başarı gösteren Türk hekimlerine 2002 yılından itibaren ise Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü verilmesi benimsendi. Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü'nün ilki Prof. Dr. Münci Kalayoğlu'na, ikincisi Prof. Dr. Olcay Neyzi'ye, üçüncüsü Prof. Dr. Masel Mesulam'a verilirken, dördüncü ödülün sahibi Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci oldular.

2002 öncesinde, "Cumhuriyet Dönemi Tıp Ödülü" adıyla verilen ödülü, 1982 yılında Ord. Prof. Dr. Hulusi Behcet, Dr. Refik Saydam, Ord. Prof. Dr. Tevfik Saglam, Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Uzman ve Ord. Prof. Dr. Akil Muhtar Ozden, 1988 yılında Prof. Dr. Muzaffer Aksoy, 1992 yılında ise Prof. Dr. Gazi Yasargil almıştı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Marmara'da müsilaj incelemesi: Bu seneki manzarayı arayacağız
11 Eylül 2021 22:17		 'Havada, karada, suda patates yetiştiriyoruz'
11 Eylül 2021 22:01
Eğirdir Gölü, bir asırdır görülmeyen su kaybı yaşıyor
11 Eylül 2021 20:12		 Bakan Akar İdlib'deki saldırıda yaralanan askerleri ziyaret etti
11 Eylül 2021 19:50
Düzenli bir şekilde egzersiz yapmak kaygı riskini azaltabilir
11 Eylül 2021 19:35		 2 kez Almanya'da, 4 kez Türkiye'de aşı oldu
11 Eylül 2021 19:04
Aşı karşıtlarının yaptığı miting beklenen ilgiyi görmedi
11 Eylül 2021 17:32		 BioNTech, mRNA kanser tedavisini insanlarda denemeye başladı
11 Eylül 2021 16:30
'Kalp hastası çocukların Covid aşısı yaptırmasını öneriyoruz'
11 Eylül 2021 16:26		 Başkent'te bir okulda 2 öğrencide koronavirüs çıktı
11 Eylül 2021 16:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:56 - Polis memuru ve gece bekçisi pitbull saldırısında yaralandı22:55 - Ankara'da yolcu otobüsü yanmıştı, ölü sayısı 2'ye yükseldi22:48 - Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı22:33 - Türkiye'de ilk kez kuruldu, 'akıllı kavşak' dönemi başladı22:19 - Yeni iPhone 13'e günler kaldı: Türkiye fiyatları ne olacak?22:17 - Marmara'da müsilaj incelemesi: Bu seneki manzarayı arayacağız
22:08 - AYM'den ihraç edilen akademisyenlerin önünü açacak karar!22:05 - Nüfusu üçe katlanan Bodrum'a yeni hastane yapılıyor22:03 - Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri, sahiplerini buldu22:01 - 'Havada, karada, suda patates yetiştiriyoruz'21:55 - Şarkıcı Hadise'yi röntgenlerken yakalandı! Dava açtı21:52 - Denetimden kaçarken 2 polise çarpan sürücü yakalandı
21:50 - Bitlis'te 9 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı21:15 - MEB, okul kantinlerini yeniden kiraya vermeye başladı21:13 - Erdoğan, 'Gençlerle Şiir Gecesi' programına katıldı20:21 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı20:20 - Anket: Seçmenler, ittifaklardan ne kadar memnun?
20:13 - Muhteşem doğasıyla Papart Vadisi kendine hayran bırakıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Atama kararları yayımlandı
6. dönem toplu sözleşmeyle mali haklarında artış olduğu zannedilen 3 kadro unvanı
İl Milli Eğitim Müdürü, koltuğunda 25 gün oturabildi
Veli, kayıp oyuncak yüzünden öğretmeni darp etti
Ankara'da yolcu otobüsü yanmıştı, ölü sayısı 2'ye yükseldi
'Tuvalete gideni oyarım' dedi, tazminatsız işten atıldı!
Bakan Özer PCR testiyle ilgili konuştu! Kaç okul karantinaya girip kapandı?
'Propaganda'yı Kemal Sunal'ın ailesi kazandı
Yönetmelik değişti. İnfaz koruma memurlarının silah taşıma ruhsatı sorunu çözüldü
Okulun ilk günü bu satırları yazdı: Annem melek oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yalnızlığı seçmek 1
Memurlar.net in rahatsız edici reklamı. 2
şu an çalan şarkı 1
acı biber doğramış elini ağzına burnuna dokundurmak 4
itiraf 1
bizim oğlanın muhteşem projesi 1
kadıköy hasır 1
gece telefonun çalması 3
termon 1
aşı deneyimleri 1
SON İLANLAR
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 7 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
Kayseri Kocasinan İmar 31 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Baysan Eğitim Kurumları 4 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
İstanbul Kartursaş 5 İşçi Alacak
İstanbul Asfalt Fabrikaları 1 İşçi Alacak
İstanbul Kahıthane SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Isparta Sarıidris Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam