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Yeni iPhone 13'e günler kaldı: Türkiye fiyatları ne olacak?

iPhone 13 ailesinin ne zaman tanıtılacağı merak konusu. Apple, iPhone'u eylül ayında tanıtmayı tercih ediyor. Şirket 14 Eylül'e bir Apple etkinliği planlıyor. Bu etkinlikte yeni iPhone 13'ün tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Apple'ın yeni iPhone 13 ailesinin fiyatları kesinleşmedi ancak sızıntılar var. Bu sızıntılara göre iPhone 13'ün Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Apple'dan resmi bir açıklama henüz gelmedi.
11 Eylül 2021 22:19
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Yeni iPhone 13'e günler kaldı: Türkiye fiyatları ne olacak?

Apple'ın eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone modeline ilişkin önemli bir iddia ortaya atıldı.

iPhone 13'ün tanıtılmasına sadece birkaç gün var.

Şirket yeni iPhone 13'ü Eylül ayında tanıtacak.

Apple'ın 14 Eylül tarihine bir etkinlik plandağı belirtildi. Bu etkinlikte yeni cihazın tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Son olarak üretim hedeflerini yükselten Apple'ın yeni iPhone için bir tasarruf adımı da attığı belirtiliyor.

Şirketin önceden montajlanmış kamera modülleri almaktan vazgeçtiği aktarıldı. Apple'ın parçaları alıp üreticisi Foxconn'a montajı yaptırmayı hedeflediği ifade edildi.

Böylece şirketin üretim maliyeti azalacak. Bu üretim azaltma maliyetlerinin yeni satılacak cihazlara nasıl yansıyacağı ise bilinmiyor.

ADI KESİNLEŞTİ İDDİASI

Hollywood hikayelerinden de bilindiği gibi 13 sayısı Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir batıl inanç konusu.

Bu nedenle şirketin yeni iPhone ailesini 13 yerine 12S olarak adlandıracağı iddia ediliyordu.

Ancak yaptığı başarılı sızıntılarla bilinen DuanRui yeni cihazların etiketine ait bir görsel paylaştı .

Görselde yeni ailenin iPhone 13 olarak adlandırıldığı görülüyor.

Yeni iPhone serisi, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max adı altında dört farklı şekilde piyasaya sürülecek.

Apple'ın A15 model işlemcisini ve 120Hz AMOLED ekrana sahip olacak telefonlara 4 GB ve 6 GB RAM seçenekleri olacak.

İŞTE SIZAN FİYAT LİSTESİ

iPhone 13 Mini - 4 GB RAM standart olarak gelecek.

iPhone 13 Mini 64 GB = 699 dolar

iPhone 13 Mini 128 GB = 749 dolar

iPhone 13 Mini 256 GB = 849 dolar

iPhone 13 serisi - 4 GB RAM standart olarak gelecek.

iPhone 13 64 GB = 799 dolar

iPhone 13 128 GB = 849 dolar

iPhone 13 256 GB = 949 dolar

iPhone 13 Pro serisi 6 GB standart RAM'le gelecek.

iPhone 13 Pro 128 GB = 999 dolar

iPhone 13 Pro 256 GB = 1099 dolar

iPhone 13 Pro 512 GB = 1199 dolar

iPhone 13 Pro Max serisi 6 GB standart RAM'le geliyor

iPhone 13 Pro Max 128 GB = 1099 dolar

iPhone 13 Pro Max 256 GB = 1199 dolar

iPhone 13 Pro Max 512 GB = 1399 dolar

Bu iddialar doğru çıkarsa iPhone 13 ailesinin vergisiz Türkiye fiyatları şöyle olacak:

iPhone 13 mini

iPhone 13 Mini 64 GB = 5845 TL

iPhone 13 Mini 128 GB = 6306 TL

iPhone 13 Mini 256 GB = 7148 TL

iPhone 13

iPhone 13 serisi - 4 GB RAM standart olarak gelecek.

iPhone 13 64 GB = 6727 TL

iPhone 13 128 GB = 7148 TL

iPhone 13 256 GB = 7990 TL

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro 128 GB = 8411 TL

iPhone 13 Pro 256 GB = 9253 TL

iPhone 13 Pro 512 GB = 10937 TL

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro Max 128 GB = 9253 TL

iPhone 13 Pro Max 256 GB = 10095 TL

iPhone 13 Pro Max 512 GB = 11779 TL

Not: Yukarıdaki fiyatlar, 10 Eylül Cuma saat 17.28 geçerli dolar kuruna (8.42 TL) göre hesaplanmıştır.

İPHONE 13 TÜRKİYE FİYATLARI NE OLACAK?

iPhone telefonlar birden fazla kalemde vergilendiriliyor.

Resmi sayı açıklanmadığı için Türkiye fiyatlarını kesin olarak söylemek mümkün değil ancak Apple Türkiye ve Apple ABD sitelerindeki fiyat farkı karşılaştırması yapılabilir.

Örneğin;

iPhone 12 Pro Max 125 GB fiyatı vergilerle birlikte 16 bin 999 lira oluyor. Bu telefonun ABD fiyatı ise 1099 dolar yani 9253 TL. Yani yüzde 80'i aşan bir değişim görülüyor.

iPhone 12 Mini 64 GB, ABD'De 699 dolardan (5885 lira) satılıyor. Aynı telefonun Türkiye satış fiyatı ise 9999 TL. Buradaki değişim oranı yüzde 70'e denk geliyor.

Belirtmekte fayda var bu fiyatlara ABD'de eyalet vergisi de ekleniyor.

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