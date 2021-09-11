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Türkiye'de ilk kez kuruldu, 'akıllı kavşak' dönemi başladı

ASELSAN tarafından geliştirilen ve Türkiye'de ilk kez Kırıkkale'de kurulumu tamamlanan "Trafik sinyalizasyonu ve yapay zeka akıllı kavşak" projesi sayesinde, motorlu araçlarda yılda 12 milyon liralık yakıt tasarrufu sağlanacak.
11 Eylül 2021 22:33
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Türkiye'de ilk kez kuruldu, 'akıllı kavşak' dönemi başladı

Türkiye'ye yeni teknolojiler kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN), kentlerin şehir içi trafik sorununa çare oluyor. Kırıkkale Belediyesi'nin yaptığı girişimler neticesinde; kent merkezindeki 17 kavşakta bulunan eski trafik ışıkları kaldırıldı, yerine ise "Trafik sinyalizasyonu ve yapay zeka akıllı kavşak" kurulumu yapıldı. Bu sayede hem trafikteki bekleme süresi kısalacak hem de motorlu araçlarda yakıt tasarrufu sağlayacak.

Kamera, loop dedektör, sensörler ve görüntü işleme teknolojileri de kullanılarak kavşaklardan gelen araç yoğunluğu bilgisiyle sonraki kavşaklardaki araç yoğunluğu bilgisiyle trafik ışıklarının süreleri anlık olarak belirliyor. Gerçek zamanlı trafik yönlendirmesi yapıyor. Bu kapsamda ASELSAN, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) belgelerine sahip olan Trafik Yönetim Sistemleri'nin seri üretim çalışmalarını da sürdürüyor.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 20 projenin tanıtım toplantısında; ASELSAN tarafından geliştirilen ve kent merkezindeki 17 kavşakta kurulumu tamamlanan "trafik sinyalizasyonu ve yapay zeka akıllı kavşak" projesi hakkında bilgiler aktardı.

Türkiye'de ilk defa ASELSAN tarafından Kırıkkale'ye kurulan yapay zeka akıllı kavşak sistemlerini sinevizyonda tanıtımını yapan Saygılı, yüzde 24 oranında kavşakta bekleme süresi ile dur-kalk süresinin de yüzde 22,5 azalma olduğunu ifade ederek, motorlu araçlarda 12 milyon liralık da yakıt tasarrufu sağlayacağını belirtti.
İhlas Haber Ajansı
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