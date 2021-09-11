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Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde gerçekleştirilen saldırıcı sonucu şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
11 Eylül 2021 22:48
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Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama/tarama faaliyeti sonrasında yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuşlar Mücahit Sınırtepe ve Ramazan Demir'in ailelerine birer mesaj göndererek başsağlığı dileğinde bulundu.

Anadolu Ajansı
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