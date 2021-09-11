Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde gerçekleştirilen saldırıcı sonucu şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
|11 Eylül 2021 22:48
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