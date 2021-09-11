'Yoğun bakımdakilerin yüzde 20'si aşısız koronavirüs hastası'
|11 Eylül 2021 23:41
|+Aa- Yazdır
Ülke genelinde aşılama çalışmaları devam ederken, Niğde Sağlık Müdürü Koç, kentteki çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Koç, "Kent olarak birinci doz aşılamada yüzde 75'in üzerine çıkarak 'mavi' kategoride yer almaya başladık. Eylül ayı sonunda yüzde 85'in üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Kış ayı geliyor artık evlerimizi havalandırmamız pek mümkün olamayacak. Toplu ortamlar artacak, okullarımız açıldı, yurtlar açıldı, üniversiteler açılıyor. Dolayısıyla bizim riskimiz giderek artıyor. Kentimizde geçtiğimiz günlerde 23 yaşında aşıya direnen vefat eden kardeşimiz var. Bu gerçekten sağlık çalışanları olarak bizi gerçekten çok hırpalıyor ve üzüyor. Bu üzücü haberler yerine lütfen vatandaşlar olarak aşılarımızı olalım" dedi.
Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 20'sini aşısız koronavirüs hastalarının oluşturduğunu kaydeden Dr. Koç, "Kalan yüzdelik kesimde diğer hastalarımız var. Dolayısıyla bu risk arttıkça, vaka sayılarımız arttıkça, yoğun bakım oranımız artacaktır. Şu anda yüzde 60 civarlarındayız, ama bazen yüzde 100'de olduğu zamanlar da olabiliyor" diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Saldırı sonucu ağır yaralanan asker hastanede şehit oldu
12 Eylül 2021 00:05
|Prof. Dr. Ceyhan: Aşı korur, tedavi etmez
11 Eylül 2021 23:54
|Erzincan'da lisedeki bir sınıf karantinaya alındı
11 Eylül 2021 23:38
|Marmara'da müsilaj incelemesi: Bu seneki manzarayı arayacağız
11 Eylül 2021 22:17
|Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri, sahiplerini buldu
11 Eylül 2021 22:03
|'Havada, karada, suda patates yetiştiriyoruz'
11 Eylül 2021 22:01
|Eğirdir Gölü, bir asırdır görülmeyen su kaybı yaşıyor
11 Eylül 2021 20:12
|Bakan Akar İdlib'deki saldırıda yaralanan askerleri ziyaret etti
11 Eylül 2021 19:50
|Düzenli bir şekilde egzersiz yapmak kaygı riskini azaltabilir
11 Eylül 2021 19:35
|2 kez Almanya'da, 4 kez Türkiye'de aşı oldu
11 Eylül 2021 19:04