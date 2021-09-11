Prof. Dr. Ceyhan: Aşı korur, tedavi etmez

Bilim insanları 'aşı karşıtları'nı nasıl ikna edecek? Aşıya neden karşılar? Aşı karşıtlarının iddiaları ne anlama geliyor? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN TÜRK Masası'nda yanıtladı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın açıklaması şu şekilde;

(Aşı karşıtları mitingi) İlgilenmedim çünkü ne söyleyecekleri belli bu karşıtlık tamamen gerçek dışı bilim dışı ifadelere dayanan bir aktivite. Öyle çok göstermeye çalışıyorlar ki kendilerini 3-5 tane ekip bunların arasında konuşuyor. Konuşanlardan hiçbiri aşı konusunda uzman değil. Aşıyla ilgili dallardaki hekimleri düşünürsek bunların toplamı 4 bin kadar bunların arasında hiç yok aşıya karşıt olan. Aşının ne olduğunu bilen yok aralarında.

Dikkate alınması bile doğru olmayan şeyler. Aşı zaten tedavi etmez. Aşının iddiası tedavi etmek değil korumaktır.

Bu hastalık yüzde yüz bulaştıran bir hastalık değil. Bakıyorsunuz 100 tane hastalığa yakalan kişide, 80 kişi bulaştırmıyor, 20 kişi bulaştırıyor. Bir insan sarılınca birine illa hastalık bulaşacak diye bir şey yok zaten.

Aşının dünyaya ulaştırılmasında atalarımızın çok önemli bir rolü var.

Hep komplo teori üretiyorlar; "Bizim genetiğimizle oynuyorlar. Batı ülkeleri bize çip takıyor." gibi. Halbuki aşılamaya o kadar önem veriyor ki atalarımız 2. Abdülhamid döneminde fotoğraftaki 7 kişi davetle Fransa'ya gidip eğitim veriyor.

Ne genetiğimizle oynuyor aşılar, ne kısırlık yapıyor ne de bir hastalığa yol açıyor. 25. farklı aşı bu dünyada üretilen, daha önce üretilenlerde de aynı şeyler iddia edildi. Aşılar insanların hayatlarını kurtardı.