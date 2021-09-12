Riskli gruptaki şahıs arkadaşını temaslı duruma düşürdü: Karantinaya alındılar
|12 Eylül 2021 06:33
|+Aa- Yazdır
Kırıkkale Valiliği koordinesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele sürüyor. Pozitif vaka artışının önüne geçmek için kolluk kuvvetleri ve İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, 24 saat esasına göre denetimler yapılıyor. Trafik kontrol noktalarında şehirlerarası seyahat eden sürücü ve yolcuların HES kodu sorgulaması yapılıyor.
Uçak yolcuğunda riskli gruba dahil edildi
Giresun'dan Ankara'ya giden Üzeyir O. ile Mustafa R, Kırıkkale'nin Delice İlçesi Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde durduruldu. Polis ekipleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında HES kodu sorgulaması yaptı. Üzeyir O, uçak yolcuğunda PCR testi pozitif olan bir yolcudan dolayı temaslı duruma düştüğü tespit edildi.
Arkadaşını da temaslı duruma düşürdü
Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, Üzeyir O'ya 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı. Riskli gruptaki arkadaşı Üzeyir O. ile birlikte seyahat eden Mustafa R. ise temaslı duruma düştü. Buradaki işlemlerin ardından 2 arkadaş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı yurtta karantinaya alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkiye'de ilk kez kuruldu, 'akıllı kavşak' dönemi başladı
11 Eylül 2021 22:33
|Nüfusu üçe katlanan Bodrum'a yeni hastane yapılıyor
11 Eylül 2021 22:05
|Bitlis'te 9 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı
11 Eylül 2021 21:50
|Bakırköy'de asayiş uygulaması: İlçede giriş çıkışlar kapatıldı
11 Eylül 2021 20:10
|İl Milli Eğitim Müdürü, koltuğunda 25 gün oturabildi
11 Eylül 2021 19:23
|KKTC'ye girişlerde PCR testi ve QR kodu şartı devam edecek
11 Eylül 2021 18:38
|İBB'ye önerildi, hayata geçiyor: Yetersiz Bakiye projesi
11 Eylül 2021 18:34
|Öğretmenlere ilk yardım eğitimleri veriliyor
11 Eylül 2021 16:34
|UYAP'ta 464 başlıkta güncelleme yapıldı. Mahkeme kararları yayımlanacak
11 Eylül 2021 14:13
|Soylu, 'Darbelerle Mücadele Yöntemleri Sempozyumu'nda konuştu
11 Eylül 2021 13:49